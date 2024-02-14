Bakan Uraloğlu, Trabzon'da hemşehrileri ile bir araya geldi... 'İliç'teki çalışmalara Bakanlık olarak destek verdik'

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Bakan Uraloğlu, baba ocağı Düzköy İlçesi Çayırbağı Mahallesi’ne yaptığı ziyarette Erzincan’ın İliç İlçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Trabzon ve civar illerden bölgeye gerekli destekte bulunduk.” dedi.

Bakan Uraloğlu, baba ocağı Trabzon’da Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesinde Erzincan’da maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erzincan’daki maden ocağındaki heyelanın tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü ifade eden Uraloğlu, “Temennimiz vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılabilmesi noktasındadır.” dedi.

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"TRABZON VE ÇEVRE İLLERDEN DESTEKTE BULUNDUK"

Bakan Uraloğlu, maden ocağındaki toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinasyonunda; büyükşehir belediyemiz ve diğer belediyelerimizle birlikte biz de bakanlık olarak hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, memleketi Trabzon’da belediye başkan adayları ile birlikte ziyaretlerde bulunarak, hemşehrilileri ile buluştukları söyledi.

Köyünde olmanın da ayrı bir kıymeti olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Belediye başkan adaylarımızla, Ortahisar Belediye Başkanımız aynı zamanda büyükşehir belediye başkan adayımız. Yine il başkanımızla beraber, ilçe başkanlarımızla beraber hem vatandaşın dertlerini dinliyoruz hem de bu seçime yönelik onların desteklerini istiyoruz. Her zaman bizi desteklediler. Sağ olsunlar hem AK Parti'miz hem Sayın Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar bizim ilçemiz, Trabzon'umuz arkasında durmuştur. Bu sefer en güçlü destekle, en yüksek oyla beraber inşallah buradan hem Düzköy'de hem Büyükşehir'de hem de bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu ve en fazla belediyeyi ki hedefimiz tamamını almak inşallah. O yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Buranın ihtiyaçlarını tespit ettik. Vatandaşımız da dileklerini bize iletti. Biz de buraya inşallah büyükşehrimizle, Ortahisarımızla, Düzköy'ümüzle beraber hizmet etme devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve alakadan ziyadesiyle memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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