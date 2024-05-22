Bakan Uraloğlu duyurdu: Twitter (X) Türkiye'de Temsilcilik Açtı

Haberin Devamı

Kararı CNN Türk ekranlarında duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz zaten (X) platformuyla iletişim halindeydik. Temsilcilik atamamaları üzerine reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu, kabinede gündeme gelmesi üzerine bu defa bant daraltma kararı aldık ve bu kararı (X)'e bildirdik. Temsilcilik kurarak bir temsilci atadılar." dedi.

GEÇEN AY SON KEZ UYARILMIŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yasalar çerçevesinde belirlenen temsilci atama, idari para cezası gibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya uygulaması X'i geçen ay son kez uyarmış ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bant daraltması uygulanacağını açıklamıştı. X'in Türkiye'ye temsilci ataması ile birlikte artık bant daraltma uygulaması da rafa kaldırılmış oldu.

Haberin Devamı

YAYMAN'DAN X'E TEPKİ

Dijital Mecralar Komisyonu seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal medya platformu X'e tepki göstermişti.

Yayman, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.