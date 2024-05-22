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Bakan Uraloğlu duyurdu: Twitter (X) Türkiye'de Temsilcilik Açtı

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#Abdulkadir Uraloğlu#CNN Türk#Twitter Türkiye Temsilci
Bakan Uraloğlu duyurdu: Twitter (X) Türkiyede Temsilcilik Açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 20:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Twitter (X) sosyal medya platformunun Türkiye'ye temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını açıkladı. Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı konuşmada X'e tepki göstermiş ve "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız." demişti.

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Kararı CNN Türk ekranlarında duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz zaten (X) platformuyla iletişim halindeydik. Temsilcilik atamamaları üzerine reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu, kabinede gündeme gelmesi üzerine bu defa bant daraltma kararı aldık ve bu kararı (X)'e bildirdik. Temsilcilik kurarak bir temsilci atadılar." dedi.

GEÇEN AY SON KEZ UYARILMIŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yasalar çerçevesinde belirlenen temsilci atama, idari para cezası gibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya uygulaması X'i geçen ay son kez uyarmış ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bant daraltması uygulanacağını açıklamıştı. X'in Türkiye'ye temsilci ataması ile birlikte artık bant daraltma uygulaması da rafa kaldırılmış oldu.

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YAYMAN'DAN X'E TEPKİ 

Dijital Mecralar Komisyonu seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal medya platformu X'e tepki göstermişti.

Yayman, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

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#Abdulkadir Uraloğlu#CNN Türk#Twitter Türkiye Temsilci

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