Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul ve Ankara'ya yeni metro hatları geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ORTA KORİDOR

Biz Orta Koridor'da bulunuyoruz. Şu anda bu koridorun kapasitesi yeterli değil. Yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Zengezur Koridoru. Bu koridorun ülkemizden geçmesi demek ülkemizin sanayisine, teknolojisine, turizmine katkı sağlaması demektir.

Bu ulaşım koridorlarını sadece yükün taşınması, yolcunun taşınması olarak değerlendiremeyiz. Bu koridorlar aynı zamanda barışa büyük katkı sağlayacak yatırımlardır.

KALKINMA YOLU PROJESİ'NDE CİDDİ AŞAMALARA GELDİK

Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi’ne aynı zamanda Kuru Kanal’da deniliyor. Kalkınma Yolu, o bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Irak tarafında projeler bitmek üzere. Görüşüyoruz, çok ciddi aşamalara geldik. Bu sene içerisinde oradaki inşaatlara başlıyoruz. Tabii burada Türk müteahhitler de rol alacak diye düşünüyorum. Ağın ülkemizdeki kısmı hızlı tren hattıyla oluşacak. Basra Körfezi'nden başlayan hat Londra'ya kadar gidecek.

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20 yıl önce yapılan projelerle geleceği planladık.

İSTANBUL'A YENİ METROLAR

İstanbul için yeni metrolar da gelecek.1000 kilometre metro hattına ihtiyacımız var, 400'ü var bunun. İstanbul'a 600 kilometre daha metro hattı yapmalıyız. Önümüzde çalışmalarımız var, hayata geçirmeyi planlıyoruz.

İBB'nin sıfırdan yaptığı metro yok. Vadedilenlerle gerçekleştirilenler arasında ciddi bir fark görüyoruz. 5 yılın gerçekten kayıp bir zaman olduğuna inanıyorum. Açılan 47 km metro hattının 8 kilometresini inşa ettiler.

'Temel atmama töreni' yapmadık, temeli hafriyatla doldurmadık.

"HAVALİMANINDAN KIZILAY'A YENİ METRO YAPACAĞIZ"

Ankara'nın trafiği artık çok yoğun. Son 5 yılda Ankara'nın trafiğine dokunacak ulaşım projeleri hayata geçirilmedi. Hem karayolu hem raylı sistemler anlamında.

Esenboğa Havalimanı'ndan Kızılay'a yeni metro yapacağız.

İSTANBUL-ANKARA ARASINDA SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Bizim yeni kapasitelere yeni güzergahlara ihtiyacımız var. İstanbul-Ankara arasında daha kısa ulaşım sağlayacak bir güzergaha ihtiyacımız var. 350 kilometre hızla giden güvenli tren teknolojisi getireceğiz.

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TÜRKSAT 6A PROJESİ

Uzayda 5 haberleşme, 3 de gözlem uydumuz var. 5G'ye geçişi 2026 yılı olarak planladık.