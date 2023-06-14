Bakan Uraloğlu: 2023'te 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı ocak-mayıs dönemine ilişkin kruvaziyer ve yolcu istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde Türk limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini kaydetti.

COVİD TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASIYLA KRUVAZİYER GEMİSİ DAHA DA BÜYÜDÜ

2021 yılının son çeyreğinde, İstanbul Galataport Limanı'nın açılması ve Covid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla kruvaziyer turizminin daha da büyüdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kruvaziyer turizmine yapılan yatırımlar devam edecek ve Türkiye Yüzyılı kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte kruvaziyer turizmi de Türkiye'yle birlikte büyümeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen kruvaziyer turizmimizle uzun yıllar yapılan yatırımların meyvesini toplamaya da başladık. Bu yılın ocak-mayıs döneminde 299 binden fazla misafirimizi limanlarımızda misafir ettik. Diğer limanların yanı sıra Kuşadası Limanı'mızda 157 bin 940, Galataport Limanı'mızda 67 bin 740, TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nda 3 bin 276 ve Antalya Limanı'mızda ise 14 bin 777 kruvaziyer yolcusunu ağırladık. Covid-19 pandemisiyle birlikte kruvaziyer turizminde bir gerileme yaşansa da yatırımlarımıza devam ettik ve 2023'ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik" diye konuştu.

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2023 yılı ocak-mayıs döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer istatistiklerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, "Kuşadası Limanı'mız 124 adet gemiyi misafir etmesiyle en çok kruvaziyerin yanaştığı liman oldu. Galataport Limanı'mızı 43, Ulusoy Çeşme Limanı'mızı 20 ve TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nı da 7 gemi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.