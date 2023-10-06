Bakan Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

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Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Demokratik olmayan anayasalar ile bugünlere geldik. Son anayasa yamalı bohçaya döndü. Darbecilerin, seçilmeyen kişilerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz. İkinci yüzyıla başlarken demokratik bir anayasayı TBMM başkanımız siyasi partiler ile de görüşmeye başladı. Yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerekir. Özgürlükleri öne alan devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur. Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli. Partilerimizin sorumlu davranacaklarına inanıyorum.

"DAHA ADİL DÜNYA MÜMKÜN" DİYEN LİDERİMİZ VAR

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Dış politikada etkin politika ile dünyada takdir toplayan cumhurbaşkanımız var. Daha adil dünya mümkündür diyen bir cumhurbaşkanımız var. Dünyada da bunu tekrarlayabilen bir liderin olmadığını görüyoruz. Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk, Azerbaycan'a desteklerimiz, terörle mücadelede kararlılığımız etkin adaletli bir dış politika ile Türkiye eksenini inşa etmeye devam edeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşa etmenin gayretinde olacağız.