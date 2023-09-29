Bakan Tunç’tan Yalçınkaya kararına tepki: ‘AİHM yetkisini aştı’

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Kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve AİHM’in yetkisini aştığını söyleyen Tunç, “Kararın 6’ya karşı 11 oyla çıkması onların da görüş birliği içinde olmadığını gösteriyor. Özellikle sadece o dosya bakımından verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her dosyanın kendi özelliği farklıdır. Her yargılanan kişinin, özellikle toplanan deliller bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bir emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

ALTIN PORTAKAL TARTIŞMASI

‘Kanun Hükmü’ adlı filmin Altın Portakal’da yer alması üzerine Kültür Bakanlığı festivalden çekildi. Tunç bu kararı, “Özellikle Altın Portakal Film Festivali gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür Bakanlığı’mızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz” sözleriyle değerlendirdi.