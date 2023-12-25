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Bakan Tunç'tan terör örgütü propagandası yapan hesaplarla ilgili açıklama

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#Yılmaz Tunç#Sosyal Medya#Terör Örgütü
Bakan Tunçtan terör örgütü propagandası yapan hesaplarla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 askerin şehit edilmesinin ardından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğunu, 1'inin tutuklandığını ve 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay, Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir" dedi.

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Bakan Tunçtan terör örgütü propagandası yapan hesaplarla ilgili açıklama

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#Yılmaz Tunç#Sosyal Medya#Terör Örgütü

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