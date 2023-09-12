Bakan Tunç’tan Tanrıkulu açıklaması: Fezlekesi gelince takdir Meclis’in

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Bakan Tunç, “Soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’neintikalinden sonraki süreç Meclis’in takdirindedir. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz” dedi. Tunç şöyle devam etti: “Bu açıklamaları hoş kabul etmek mümkün değil. Tabi ki konu yargıya intikal etti Cumhuriyet savcılığı soruşturma açtı, bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz.

Bu noktada bu soruşturma ile ilgili özellikle fezleke TBMM’nin gündemine gelir, Anayasa Komisyonu’nda görüşülür, açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bu yapıldı malesef, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz, hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bundan sonraki süreçte, o soruşturma sürecinin TBMM’ye intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclisimizin takdirindedir.”

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HÂKİM-SAVCI YARDIMCILIĞI BAŞLIYOR

- ADALET Bakanı Tunç, Yargıtay’da dün düzenlenen, Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne katıldı. Hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Tunç, “Adalet devletlerin payidar olmasını sağlamanın yanında devletlerin varlık sebebidir” dedi. Tunç, özetle şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte artık 2024’ten itibaren de hâkim, savcı yardımcılığı müessesesi başlıyor. Bu senenin sonunda gerçekleştireceğimiz 1000 hâkim, savcı yardımcısı alım sınavından sonra onlar artık 2024’ten itibaren hâkim, savcı yardımcısı olarak 3 yıl eğitim görecekler. 1 yıl akademide eğitim görecekler. Geriye kalan iki yıllarını da tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde geçirecekler.”