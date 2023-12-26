Bakan Tunç'tan net mesaj: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. TBMM’de seçilmiş olan milletvekillerinin terörle mücadele konusunda devletimizin yanında olması gerekiyor. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU’NUN FEDERASYON AÇIKLAMASI

Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI’NIN OĞLUNUN KAZASI

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Araç sürücüsünün asli kusurlu ve kuryenin tali kusurlu olduğuna dair 3. rapor geldi. Bu çerçevede dava açılacaktır. Vatandaşımızın hakkı hukuku korunacaktır. Dava açılacak ve kovuşturma sürecek. Vatandaşımızın hakkını yargımız koruyacak. Bizim önceliğimiz vatandaşımız. Hukuk içinde yargımız en doğru kararı verecek. İlgili şahısın da yurt dışından gelerek ifade vereceğine inanıyorum.

SOSYAL MEDYADA PKK PROVAKASYONLARI

Şehitlerimize yönelik, terör propagandası yapan kişilerle ilgili tespitler var. 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldı. 26’sının yurt dışında olduğu tespit edildi. 3’ü tutuklandı, 1’i gözaltında, süreç devam ediyor. Sosyal medyada suç işleyenlere karşı yargımız hareket ediyor. Gerçek hayatta suçsa sosyal medyada da suçtur.