Bakan Tunç’tan Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret

Haberin Devamı

Bakan Tunç, “3 Eylül 2019’dan bu yana 1481 gündür, 5 yıldır burada bir cesaret örneği gösteriyorlar. Onlara şükran borçluyuz. Teröre karşı net bir mesaj verdiler. Tüm temennimiz, ülkemizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlarından ülkemizi temizlemek ve milletimizi her bir ferdiyle huzura kavuşturmak” dedi.

ÇOCUKLUĞUM BURADA GEÇTİ

Bakan Tunç, çocukluğunun bir kısmının Diyarbakır’da geçtiğini ifade ederek, “Silvan’ın Tokluca köyünde babam öğretmenlik yaptı. Bizi oradan da tanıyanlar var. Bakan olarak atandığımda arayıp tebrik edenler oldu. ‘Biz babanın öğrencisiydik’ diyenler oldu. Hafif Kürtçe konuşmaya da başlamıştım ama sonra tayin çıkınca uzak kaldık” diye konuştu.