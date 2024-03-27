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Bakan Tunç'tan Belçika’da PKK yandaşlarının saldırılarına ilişkin açıklama: Soruşturmanın yakından takipçisiyiz

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Terör
Bakan Tunçtan Belçika’da PKK yandaşlarının saldırılarına ilişkin açıklama: Soruşturmanın yakından takipçisiyiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 02:09

Belçika’da Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika’da Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika’daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

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TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

Terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Bakan Tunç, “Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler, net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir” dedi.

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Terör

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