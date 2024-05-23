Bakan Tunç, Türki Cumhuriyetlerin baro birliği başkanlarını kabul etti

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Bakan Tunç, Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan baro birliklerinin başkanları ve temsilcilerini, bakanlıkta konuk ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ortak tarihe ve kültüre sahip ülkelerimiz arasındaki yargı ve adalet alanındaki iş birliklerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Tarafsız ve bağımsız yargının üç sacayağından biri olan savunmanın daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımları konuştuk. Dost ve kardeş ülkelerimizle her alandaki iş birliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."