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Bakan Tunç, Türki Cumhuriyetlerin baro birliği başkanlarını kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Türkiye Barolar Birliği#Azerbaycan
Bakan Tunç, Türki Cumhuriyetlerin baro birliği başkanlarını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 20:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan ve Türkmenistan baro birliklerinin başkanları ve temsilcileri ile bakanlıkta görüştü.

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Bakan Tunç, Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan baro birliklerinin başkanları ve temsilcilerini, bakanlıkta konuk ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç, Türki Cumhuriyetlerin baro birliği başkanlarını kabul etti

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Bakan Tunç, Türki Cumhuriyetlerin baro birliği başkanlarını kabul etti

"Ortak tarihe ve kültüre sahip ülkelerimiz arasındaki yargı ve adalet alanındaki iş birliklerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Tarafsız ve bağımsız yargının üç sacayağından biri olan savunmanın daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımları konuştuk. Dost ve kardeş ülkelerimizle her alandaki iş birliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

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#Yılmaz Tunç#Türkiye Barolar Birliği#Azerbaycan

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