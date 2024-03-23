Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti’nin ampulünün altında birleşelim

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında öğle saatlerinde Zonguldak’a geldi. Kilimli ilçesinde esnafı ziyaret eden Bakan Tunç, partisinin seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara seslendi. Gerçek belediyeciliğin mimarının 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki başarılarıyla Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve AK Parti’nin de bu başarının üstünde kurulduğunu söyleyen Bakan Tunç, “AK Parti’yi kuran kadrolar belediyecilikten gelir. Gerçek belediyecilik derken biz bunu icraatımızla, eser siyasetimizle gösterdik ve 2002 yılından bu yana da gerçek belediyecilik, eser ve hizmet siyasetine dönüştü. Bir marka, bir ekol haline geldi” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU GÖRÜYORUZ"

Daha sonra Gelik beldesindeki seçim koordinasyon merkezine giden Bakan Tunç, burada da toplanan vatandaşlarla konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin 81 kentini kalkındırırken yüksek standartlı demokrasiye de ulaştırdıklarını belirten Bakan Tunç, “17 sandık konuldu, sizin önünüze. 17’sinde de AK Parti dediniz, Recep Tayyip Erdoğan, dediniz, Cumhur İttifakı dediniz. Şimdi 18’inci sandık geliyor. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Neler konuşuyorlar, birbirlerine sataşmalar. Hani bunlar 10 ay önce Türkiye’nin yönetimine taliplerdi. Cumhurbaşkanı adaylarını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na layık görürken kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Neredeler şimdi, birbirine düştüler. Allah korusun iktidar olsalardı, bunlar iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? Memleketi kaosa sürüklerdi bunlar” dedi.

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‘OYLARI BÖLMEYELİM’

Oyların israf edilmemesi gerektiğini dile getiren Bakan Tunç, “Farklı farklı sebeplerle, farklı yerlere bu oyları bölmeyelim. AK Parti’nin ampulünün altında birleşelim. Işığın altında birleşelim, karanlık iyi değildir. Türkiye’nin geleceği hep aydınlık olsun. Türkiye yüzyılını yerel kalkınmayla beraber, ülke kalkınmasıyla beraber yürüttüğümüz zaman Türkiye yüzyılını daha hızlı inşa edeceğiz inşallah. 22 yıldır insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 ilimizi yatırımlarla donattık. Altyapı problemlerini çözdük. Bundan sonra bu ülkede darbeci vesayetçi anlayış tarihe karışmıştır. ‘Gençler yaparsa, başımızın üstünde yeri var darbeyi’ diyenler bile var. Bunlar ne yapıyor? Böyle bir siyaset olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunlar demokrasiye inanmaz, bunlar milli iradeye inanmaz. Hep darbelerden, vesayetçi anlayıştan medet umarak iktidara gelmeyi düşünür ama artık geride kaldı. O Yassıada zihniyetine bu ülkede hiçbir zaman yer yok. Millet buna müsaade etmez” diye konuştu.

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Bakan Tunç, Soğuksu semtindeki pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Tunç, daha sonra Karabük’ün Yenice ilçesindeki ‘halk buluşması’ etkinliği için kentten ayrıldı.