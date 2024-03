Bakan Tunç: İstanbul para kuleleriyle anılmayacak

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Parti Seçim İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Avukatlar Buluşması’ iftar programına katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan programa, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal’ın yanı sıra çok sayıda avukat katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçime 10 gün kaldığını hatırlatarak, "Bu zamanı tabii ki en güzel şekilde değerlendireceğiz. Hem İstanbul’umuzda, hem Türkiye’mizde 31 Mart’ta tekrar gerçek belediyecilik anlamında tüm ilçe ve illerimizde, büyükşehirlerimizde büyük bir başarıyla inşallah yolumuzda devam edeceğiz. Seçimler demokrasinin bayram günleri, seçimler milli iradenin tecelli ettiği anlamlı günler. Dolayısıyla seçimlerde sandıklara sahip çıkmak da milli iradeye sahip çıkmak. Bunu sadece Ak Parti için söylemiyorum; tüm siyasi partiler sandıklara sahip çıkmalı. Tüm siyasi partiler avukatlarını görevlendirmeli ve milletin tek bir oyunun bile zayi olmaması için herkes o sandıklara o emanete sahip çıkmak için dört gözle beklemelidir" diye konuştu.



"TÜRKİYE’NİN KANUNLARI ÇAĞIN EN MODERN KANUNLARI"



Anayasa’yla ilgili şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Tunç, "Adaleti ve güveni hep beraber sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yargı reformu strateji belgeleriyle ve diğer yasal mevzuat çalışmalarıyla bugüne kadar, 22 yıldan bu yana temel mevzuatımızın tamamını yeniledik. Şu an Türkiye’nin kanunları, çağın en modern kanunları, en ihtiyaca cevap veren kanunlar. Anayasamızda gerçekleştirilen sayısız reformlarla da, sessiz devrim sayılan reformlarla da demokrasimizin standardını yükselttik. 22 yıldan bu yana Ak Partimiz iktidarda. 22 yıldan bu yana 17 seçim geçirdik. 10 gün sonra da 18’inci sandık önümüze gelecek. 22 yıldan bu yana milletimizin 17 sandıkta da tercihini AK Parti’den ve Recep Tayyip Erdoğan’dan yana koymasının sebebi Türkiye’nin fiziki kalkınmasının yanında, Türkiye’nin demokratik kalkınmasını da sağlamasından dolayıdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamasından dolayıdır. Sadece bu fiziki kalkınma ve altyapı hamleleriyle kalmadık, ülkemizde yüksek standartlı demokrasi için çalıştık. Bu gelişme ve kalkınma hamlesini engellemek isteyen vesayetçi anlayış, darbeci anlayış, bu 22 yıllık süreç içerisinde hiç boş durmadı. Demokrasi tarihimiz darbeler tarihi aynı zamanda. 27 Mayısları gördü bu ülke, 12 Martları gördü, 12 Eylülleri gördü, 28 Şubatları yaşadık. Ama son 22 yılda vesayetçi ve darbeci anlayış ne zaman müdahale etmeye kalkışmışsa başarılı olamadı. Demokrasi tarihimizin son 22 yılı vesayetçi ve darbeci anlayışla mücadele ile de geçti. Ama başarılı bir mücadele ile geçti. 367 krizleri, ne muhtıralar, Gezi Olayları, parti kapatma davaları; hepsi bunlar vesayetçi anlayışın direnişi idi" şeklinde konuştu.



"31 MART’TA VERİLECEK KARAR DA ÇOK ÖNEMLİ"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu reform süreci 31 Mart sonrası daha hızlanacak. Çünkü önümüzde 4 yıllık bir istikrar süreci var. Bu istikrarın daha kalıcı ve hızlı olabilmesi, kalkınma sürecinin, hem demokratik kalkınma hem iktisadi kalkınma milletimizin refahının artması, pandeminin, depremin etkisinden bir an önce kurtulabilme noktasındaki çabalarımızın daha hızlı sonuçlanabilmesi için 31 Mart’ta verilecek karar da çok önemli. 31 Mart’ta belediye başkanlarımızı seçeceğiz, onlar şehirleri yönetecekler. Ama o şehirleri yönetecek belediye başkanları eğer gerçek belediyecilikle, eser siyaseti yaparsa yerel kalkınmayla ülke kalkınması hep bir arada, birlikte olursa o zaman milletimizin, özellikle hem yaşadığı şehirlerin daha müreffeh olması hem de onların daha refah içerisinde yaşayabilmesi noktasındaki çabalarımızı daha hızlı sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL PARA KULELERİYLE ANILMAYACAK"



Tunç, "İstanbul’un kayıp yıllarını inşallah hızlı bir şekilde telafi edeceğiz ve İstanbul icraatla anılacak. İstanbul para kuleleriyle falan anılmayacak. İstanbul çirkin görüntülerle anılmayacak. İstanbul’da eser konuşacak, İstanbul’da icraat konuşacak, İstanbul’da hizmet konuşacak. İstanbul’da öyle boş laf değil, sürekli iş konuşulacak. İstanbulluların İstanbul’da yaşamaktan onur duyduğu, rahat ettiği, gurur duyduğu bir şehri inşallah kayıp yılları telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Hükümetle belediye uyumunun çok önemli olduğunu hep vurguluyoruz. Bunu vurguladığımız zaman şu söyleniyor: ’Siz belediyelere ayrımcılık mı yapıyorsunuz’ diyorlar. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Her belediyenin vergilerden aldığı bir pay var, nüfusa göre. Ama sadece o pay o şehrin imarı için, hele hele İstanbul için yeterli mi? İstanbul için ekstra projelerin üretilmesi lazım. İstanbul için yeni yeni projelerin üretilmesi lazım. İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın o suları akmayan, çöpleri toplanmayan, çöp dağlarının patladığı, çöp, çukur, çamurla anılan İstanbul’u Cumhuriyet Halk Partisi’nden devralıp, şiir okuduğu için mahkum edildiği güne kadar, o kısa dönemde yaşanılır hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, işte ondan sonra devam eden gerçek belediyecilik anlayışı maalesef son 5 yıl içerisinde durdu. Şimdi bu kayıp yılları telafi etmenin zamanı. İstanbullu da bunu bekliyor. Heyecanla bekliyor. Öyle başa baş falan değil, büyük bir farkla bu kararı vermemiz lazım. Şimdiden İstanbul’umuz için ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"SAATLERİ DİYORUZ 19.30’A KURUN GELİYOR MURAT KURUM"



AK Parti İstanbul İl Başkanı İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Seçim sahada kazanılır, sandıkta muhafaza edilir diye çalışıyoruz. Saha çalışmalarımız, daha 10 gün var. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Milletimizin seçim günü sandıktaki iradesine de hep beraber sahip çıkacağız. İnşallah bu seçimde 20 yıllık tarihimizde olduğu gibi en güzel başarıyı atlatacağız. Diyoruz ki; sizlerin de nezaretiyle herhalde 19.30’da büyük şehir sayımlarını bitiririz. 31 Mart’ta önce oradan başlayacağız. Dolayısıyla saatleri diyoruz, 19.30’a kurun, geliyor Murat Kurum. Sizin gayretlerinizle bitiririz diye düşünüyorum 19.30’da. 20.30’da ilçelerimizi, 21.30’da en geç meclisimizi bitirir, seçimimizi tamamlamış oluruz" dedi.