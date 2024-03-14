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Bakan Tunç: Hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attık

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#Yılmaz Tunç#Rize#İftar Programı
Bakan Tunç: Hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attık
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 21:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, "Tabii hedefimiz daha yeni anayasa, katılımcı sivil, demokrat bir anayasa. Bunu da inşallah meclisimiz eğer bir uzlaşma sağlanırsa inşallah 28. dönem parlamentosunda hayata geçirmek nasip olur” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlar ve ziyaretler için Rize’ye geldi. Giresun’dan Rize’ye gelen Tunç, ilk olarak Rize Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tunç, Rize Adliyesine geçti. Ardından Rize Öğretmenevine geçen Bakan Tunç, Rize Valiliği ve Başsavcılığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programın ardından Tunç, gençlerle Rize Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Tunç, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç: Hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attık

“HUKUK DEVLETİ NİTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATTIK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı konuşmada darbe anayasası ile yönetildiklerine vurgu yaparak, “Hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attık. Yani biz bir darbe anayasası ile yönetiliyoruz. 82 anayasası darbecilerin yazdırdığı bir anayasa ve bu anayasamızda devletin kurumları, milli güvenlik kurulundan yüksek askeri şuraya varıncaya kadar, hakimler savcılar kurulundan anayasa mahkemesine varıncaya kadar, tüm bu kurumlar özellikle vesayetçi anlayışın, darbeci anlayışın kurguladığı ve her an bir sıkıntıya yol açabilecek, demokrasiyi kesintiye yol açabilecek birtakım sorunlara yol açabilecek yapısal kurumlardı. Tüm bunların yapısını hukuk devleti ilkesine uygun hale getirerek ülkemizin, devletimizin hukuk devleti niteliğini güçlendirdik anayasamızda yaptığımız değişikliklerle. Tabii; hedefimiz daha yeni anayasa, katılımcı sivil, demokrat bir anayasa. Bunu da inşallah meclisimiz eğer bir uzlaşma sağlanırsa inşallah 28. dönem parlamentosunda hayata geçirmek nasip olur” şeklinde konuştu.

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Bakan Tunç: Hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attık

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#Yılmaz Tunç#Rize#İftar Programı

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