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Bakan Tunç eniştesinin cenazesine katıldı

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#Bakan Tunç#Cenaze#Bartın
Bakan Tunç eniştesinin cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 15:09

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eniştesi İsmail Çetinkaya'nın (71) cenazesine katıldı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Ulukaya köyünde yaşayan halası Ferdane Çetinkaya’nın eşi İsmail Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 7 aydır tedavi gördüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. Çetinkaya’nın cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Çetinkaya için öğle vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Kılınan namaz sonrası Çetinkaya’nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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#Bakan Tunç#Cenaze#Bartın

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