Bakan Tunç: Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak

Haberin Devamı

Bakan Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali etkinliğine katıldı. Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemiyle Türkiye Yüzyılı'na başladıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin yüzyılını geride bıraktık, şimdi ikinci yüzyıla başladık. İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak. Enerjide, savunma sanayisinde güçlü, bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönemin çok daha başarılı olacak” diye konuştu.



Salgın sürecinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiye etkilerde bulunduğunu anlatan Bakan Tunç, ardından 6 Şubat depremleriyle karşı karşıya kaldıklarının ifade ederek, “ Dünya tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz yıkıldı, 52 bin canımızı kaybettik. Şimdi o yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Rabb'im bir daha böyle acıyı milletimize, ülkemize yaşatmasın inşallah. Şimdi gündemimizde öncelik; deprem bölgesini ayağa kaldırmak, bir an önce yaraları sarmak. Şu anda orada hızlı bir mücadele devam ediyor. İnşallah gecikmeksizin o bölgeyi de ayağa kaldırarak Türkiye'nin özellikle başta ekonomik kalkınma anlamında, fiziki kalkınma anlamında ve demokrasisini daha da güçlendirme, hukuk devletini daha da güçlendirme anlamında çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz insan. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. Güçlü aile olursa güçlü toplum olur. İşte böyle birlik beraberliğimiz daha da güçlenir. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mesafeler aldık, her engeli aşarak bugünlere geldik. Yine insanı güçlendirecek politikalara devam edeceğiz. İstikrarlı bir şekilde ülkeyi kalkındırmayı sürdüreceğiz” dedi.



“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ LİDER ÜLKE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, koalisyonların geride kaldığını da sözlerine ekleyerek, “ Tek başına iktidarın yoluna devam ettiği, hızlı karar alan, hızlı uygulayan yönetim sistemiyle de istikrar içerisinde ülkemize büyük eserler, dünyanın dev projelerini kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arındırarak, terörün her türlüsüyle keskin bir mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşallah çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerimiz için inşa edeceğiz ve hakkaniyetli, dengeli, adaletli, dış politikayla dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde."

Konuşmanın ardından Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Bakan Tunç'a hat sanatı işlemeli tablo takdim etti.

Etkinliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da katıldı. Etkinlik Sinan Yılmaz’ın konseriyle devam etti.