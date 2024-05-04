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Bakan Tunç: 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk

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#Yılmaz Tunç#Deprem Bölgesi#Mahkeme
Bakan Tunç: 504ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 20:36

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk" dedi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin gecikmeden tecellisi, hukuk ve ceza yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, açıklamasının devamında kurulan yeni mahkemeler hakkında detayları şöyle paylaştı:

​"Yeni kurulan mahkemelerimiz; 18’i deprem bölgemizde 84 ağır ceza mahkemesi, 203’ü deprem bölgemizde 929 asliye ceza mahkemesi, 9’u deprem bölgemizde 45 infaz hâkimliği, 6 sulh ceza hâkimliği, 137’si deprem bölgemizde 537 asliye hukuk mahkemesi, 4’ü deprem bölgemizde 9 asliye ticaret mahkemesi, 62’si deprem bölgemizde 412 sulh hukuk mahkemesi, 40’ı deprem bölgemizde 242 aile mahkemesi, 3'ü deprem bölgemizde 45 icra mahkemesi, 20’si deprem bölgemizde 122 iş mahkemesi, 8’i deprem bölgemizde 16 tüketici mahkemesi ve 1 çocuk ağır ceza ile 1 çocuk mahkemesi milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun."

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#Yılmaz Tunç#Deprem Bölgesi#Mahkeme

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