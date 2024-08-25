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Bakan Tekin’den öneri: ‘Michelın’ yerine ‘Mengen’ yıldızı

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#Yusuf Tekin#Mengen#Bakan Tekin
Bakan Tekin’den öneri: ‘Michelın’ yerine ‘Mengen’ yıldızı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

Aşçıları ile bilinen Bolu’nun Mengen ilçesinde 37’nci Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali 24 Ağustos’ta başladı.

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Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki aşçılar da katıldı. Mengen Terminali’nde şefler, aşçılar ve aşçı adayları bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Tekin, gastronomi okullarıyla ilgili de açıklamalar yaparak şunları söyledi:

DEĞER KAZANDIRIRIZ

“Anadolu yemeklerini, geleneğini ve kültürünü akredite eden ‘Michelin Yıldızı’nın yerine ‘Mengen Akreditasyonu’ oluşturalım istiyorum. Bundan sonra Anadolu’nun neresine gidersek gidelim yerel yemekler sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı’na talepte bulunursa inanıyorum ki en azından bir mesafe katederiz. Hem de Mengen’e de bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz.  Diğer yandan yemekten oturma kültürümüze kadar her şey yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer. Türkiye’nin tanınmış şeflerini de davet ederek gastronomi liselerimizi Anadolu kültürünü ve mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar düzenleyelim dedik. Şu an Türkiye’de bu anlamda 7 tane gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak.”

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#Yusuf Tekin#Mengen#Bakan Tekin

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