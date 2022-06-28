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Bakan Soylu'nun duyurduğu uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

#İzmir#Polis#Narkotik

İZMİR'in 2 ilçesinde durdurulan 3 araçta ele geçirilen 282 bin 117 sentetik hapla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 kişi, tutuklandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etmişti.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hapları, sahte faturalarla temin ederek kentteki gençleri zehirlemeye çalışanlara yönelik aylarca sürdürülen saha ve analiz çalışmaları sonucu pazar günü harekete geçildi. Bornova ve Konak ilçelerinde eş zamanlı durdurulan 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil kontrol edildi. Araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 282 bin 117 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda A.E. (42), M.G. (42) ve S.Y. (32) ile Suriye uyruklu D.D. (29) gözaltına alındı. Yüklü miktarda sentetik hap ele geçirilen operasyonu, aynı gün programı kapsamında kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyururken, yapılan çalışmalar için İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

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#İzmir#Polis#Narkotik

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