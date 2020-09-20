MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması
GeriGündem Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun İl Özel İdaresi Genel sekreterinin müfettiş incelemesi sonucu 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Soylu, bir gazetenin köşe yazısında Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bakanlık tarafından yapılan işlemlere ilişkin, eleştirel yazı üzerine açıklama yaptı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye Kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli Kaymakamız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştır. Giresun İl Özel İdaresi Genel sekreterimiz ise yaşanan sel felaketi sonrası görevlendirdiğimiz müfettişlerin talebi doğrultusunda 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alınmıştır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle