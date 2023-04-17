Bakan Soylu'dan Eyüpspor'a ziyaret

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da bulunan Eyüpspor Kulübü'nü ziyaret etti. Soylu Eyüpspor kulüp binasına makam aracı TOGG ile geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Süleyman Soylu'yu kapıda karşıladı. Bakan Soylu U-17 altyapı oyuncularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayarak Eyüpspor'un kullandığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi için talepte bulundu. Kulüp başkanı Murat Özkaya, altyapı oyuncularının çim sahada antrenman yapması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu konuda destek istedi. Başkan Özkaya, Eyüpspor ile ilgili çalışmalardan da bahsetti.

Haberin Devamı

BAKAN SOYLU'YA 61 NUMARALI FORMA

Bakan Soylu, Eyüpspor ile ilgili anılarından bahsederek, U-19 altyapı oyuncularının kazandığı şampiyonluğu da tebrik etti. Gençlerin uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarında sporun büyük etkisi olduğunu vurgulayan Soylu, Eyüpspor'a desteklerini belirtti ve futbolculara başarılar diledi. Kulüp Başkanı Murat Özkaya ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya memleketi Trabzon'un plaka numarası olan 61 numaralı forma ile Eyüpspor'un tarihini anlatan bir kitap hediye etti.

ALTYAPI OYUNCULARINDAN TOGG'A İLGİ

Ziyarette Eyüpspor Tesisleri'ni de gezen Süleyman Soylu, antrenman sahasında oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, bir futbolcuyla kafa topu oynadı, top sektirerek gol attı. Soylu, oyunculara TOGG'u da tanıttı. TOGG'u beğendiğini söyleyen altyapı oyuncusu Volkan Güney, ileride arabayı almak istediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOGG önünde Eyüpspor futbolcularıyla hatıra fotografı da çektirdi. (DHA)