Bakan Soylu'dan darbe benzetmesi tartışmasıyla ilgili açıklama

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Soylu’nun NTV'deki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Biraz önce berberlerdeydik. Muhteşem bir ambiyans vardı. AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ın kendini çok iyi anlattığını düşünüyorum. AK Parti’ye niçin sahip çıkılması gerektiğini görüyoruz. Vatandaşımızın, yalnız değilsiniz dediği bir seçimle karşı karşıyayız. Önümüzdeki bir haftayı istikrar belirleyecek. Seçmen esas kararı 14 Mayıs’ta verecek. Kararsızların istikrara oy vereceğini düşünüyorum.

DARBE BENZETMESİ TARTIŞMASI

15 Temmuz darbesinde bu işi beceremedik, darbelerle olmadı, seçimlerle olacaktır, diyor yani. Biz Erdoğan’a haddini bildirmeliyiz diyor. Bunu ABD Başkanı söylüyor. O bizim PKK_PYD konusunda kendisine boyun eğeceğimizi sanıyor diyor. Biden darbelerle olmadı, seçimle yapalım diyor. Darbenin faili bunlar. Binlerce tır PYD-PKK’ya silah gönderdiler. Seçmene nasıl bir durumda olduğumuzu göstermeliyiz. Türkiye'yi füze atanlara, havan atanlara karşı savunuyoruz. Bunu yapmasak Afrin'den Amanoslara terör aktaracaklardı. Afrin ve İdlib’i temiz hale getirdiniz. Amanoslar arasına hat çektiniz.

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100’ün üzerinde ülkede FETÖ konuşlanmış. Bu ABD’nin gücü ile oluyor. Soruyorum FETÖ'nün patronu kimdir? Patron Amerika, içeride FETÖ'cüleri yeniden devletin bir noktasına getireceğim diyen bir yapı. Biz anahtarı teslim etmeyelim. Manda ve himaye kabul edilemez. Menderes, Özel bu kavganın kurbanıdır. Demirel'in 6 kere gidip 7 kere gelmesi bu kavganın kurbanı olmasıdır.Yaklaşık 3 yıldır CHP’li yöneticiler bunları geri getireceğiz diyor. Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz diyorlar.

104 yıllık ahdimizi Millet Meclisi’nin açılmasını, cumhuriyetin ilanını bize yedirmek istiyorlar. Bu ülkede herkesin kardeş olduğunu ifade edenlere bedel ödettiler. Türkiye enerji ve savunmada bağımsızlığını sağlıyor.