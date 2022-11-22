Bakan Soylu'dan Alman Bakan'a tepki: Polonya’ya iki bomba düştü diye NATO ayağa kalktı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü. Bakan Soylu ve Faeser daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündem Pençe Kılıç Harekatı oldu. Bakan Soylu Alman Bakanın ifadelerine tepki gösterdi.

Basın toplantısında Nancy Faeser, "Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını büyük bir anlayışla karşılıyoruz. İçinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda, alınan önlemlerin atılan adımların orantılı olmasını göz önünde bulundurmak gerekir ve sivillerin korunması gerekir. Özellikle şiddetin tırmandırılmaması konusunda da hassas davranılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN ALMAN BAKANA YANIT

Faeser'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Suriye'nin Kuzeyi ve Irak'a yapılan operasyonlar çok farklı değerlendiriliyor. Bu bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bakan Soylu şu yanıtı verdi:

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"Terör örgütlerine yönelik operasyonların tek bir değerlendirmesi olur: Terörü ortadan kaldırmak. Devletler ve milletler meşru, terör örgütleri gayrimeşrudur. Devletlerin tek bir sorumluluğu vardır; kamu düzenini sağlamak. Kendi birliğine, kamu düzenine karşı terör örgütlerinin organizasyonları ve saldırıları ayrıştırılamaz. Bugün şu anda bir çocuğumuzla genç bir öğretmenimiz defnediliyor. İstiklal Caddesi’nde masum insanlar öldürüldü. O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya’ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar coğrafyalarına, dinlerine, yaşadıkları bölgelere göre ayrıştırılamazlar. İnsan hakları dünyanın her yerinde insanlara aittir. Almanya’ya ya da dünyanın herhangi bir yerine bir terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak etrafımızdaki coğrafyadaki terör örgütlerine karşı da aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz. Etrafımızda bir terör devleti kurmak istediler. Ve bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Sınırlarımızı, milletimizi korumak bizim borcumuz ve ödevimizdir. Bu her ülkenin meşru hakkıdır."

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Soylu'nun ardından tekrar söz alan Nancy Faeser, "Bu soruyu ben de yanıtlamak istiyorum. Tabi ki daha önce de söylediğim gibi biz Almanya olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarının duygularını paylaşıyoruz ve başsağlığı dileklerimizi yinelemek istiyorum. Bu tutumumuzu Türkiye’ye karşı paylaştık. Aynı zamanda Türkiye ile terörle mücadele konusunda dayanışma halindeyiz ve Türkiye’nin yanındayız. Fakat aynı zamanda bu tepkinin bu mücadele sırasında verilen tepkilerin orantılı olması gerekir. Milletler hukukuna uygun ve sivillerin korunduğu operasyonlar olması gerekir. Bunu da tabi ki belirtiyoruz." dedi.

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Faeser, "15 Temmuz’dan sonra Türkiye’den firar edip Almanya’ya giden Adil Öksüz ve Zekeriya Öz’ün iadesi için hangi adımları atacaksınız?" sorusuna ise, "Bu vakalarla ilgili size somut bilgi vermem mümkün değil. Ama hukuk devleti olarak bunların takibini yapıyoruz. Sonuç olduğunda Türk kurumlarını bilgilendiriyoruz." yanıtını verdi.