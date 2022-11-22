Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karkamış'ta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Karkamış#Hasan Karataş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 12:14

Suriye’nin Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Gaziantep’in Karkamış ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında şehit olan Hasan Karataş (5), düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için de Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

Haberin Devamı

Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a pazar günü gece saatlerinde Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket saldırısı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roketler ilçede boş araziye düştü. Bu saldırının ardından teröristler, savaş uçakları ve zırhlı birlikler tarafından ateş altına alındı.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Karkamış’a dün de saat 11.15’ten itibaren teröristler tarafından birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. Gün içerisinde yapılan 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.

Haberin Devamı

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet etti. Yaralanan Ayşenur öğretmen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi ise Etiler Mahallesi’nde Karataş ailesinin evine isabet etti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Hasan Karataş ile 5 aylık hamile yengesi Büşra Karataş yaralandı.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Karnından yaralanan Büşra Karataş ile alınan 5 aylık bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Gözden Kaçmasın

Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdüHasan’a kıydılar! PKK/YPG yine sivil öldürdüHaberi Görüntüle

19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU OLDU

Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip’te bulunan hastanelerde tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken, aralarında Büşra Karataş ile 5 aylık bebeğinin de bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin entübe durumda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ziyaret ettiği Karkamış’ta, bu sabah hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Hasan Karataşın cenazesinde gözyaşları sel olduHasan Karataş'ın cenazesinde gözyaşları sel olduHaberin Tüm Görselleri

İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. Bu arada bazı vatandaşların ise kendi imkanları ile saldırının ardından oluşan tahribatı onararak yaralarını sarmaya çalıştığı görüldü.

Haberin Devamı

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

5 OKULDAN 3’Ü HASAR GÖRDÜ

Terör saldırısında Karkamış ilçe merkezinde mevcut 5 okuldan 3’ü patlamalarda büyük zarar gördü. Duvarlarında hasar oluşan, camları kırılıp, pencereleri sökülen okulların içerisindeki sınıflarda da büyük tahribat oluştu. 3 okulda bu sabah görevliler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı ve onarımlara hemen başlanacağı kaydedildi.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
KÜÇÜK HASAN TOPRAĞA VERİLDİ

Teröristlerin saldırısında şehit olan küçük Hasan için bugün cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı.

Haberin Devamı

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan 3’üncüsü olan Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Annesi Dilan, babası Zeki ve yakınları uzun süre tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Oğlunun pantolonunu elinde sallayan ve göğsüne bastırarak ağlayan Dilan Karataş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşlı gözlerle teselli etmeye çalıştı.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı
Hasan Karataş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat'ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

 

NİZİP'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

 

"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM" YAZILI ÇİÇEK YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.

Karkamışta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bu arada, saldırının ardından tespit edilen teröristlere ait mevzi, karargah ve gizlendikleri tüneller, savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Suriye’nin Ayn El Arab bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetini kesintisiz olarak yapan insansız hava araçlarının anlık tespitleri ile belirlenen teröristler ise sınırda konuşlu zırhlı birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Karkamış#Hasan Karataş

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı