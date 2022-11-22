Karkamış'ta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Güncelleme Tarihi:
Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a pazar günü gece saatlerinde Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket saldırısı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roketler ilçede boş araziye düştü. Bu saldırının ardından teröristler, savaş uçakları ve zırhlı birlikler tarafından ateş altına alındı.
Karkamış’a dün de saat 11.15’ten itibaren teröristler tarafından birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. Gün içerisinde yapılan 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.
Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet etti. Yaralanan Ayşenur öğretmen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU OLDU
Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip’te bulunan hastanelerde tedaviye alındı.
Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ziyaret ettiği Karkamış’ta, bu sabah hasar tespit çalışması başlatıldı.
İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. Bu arada bazı vatandaşların ise kendi imkanları ile saldırının ardından oluşan tahribatı onararak yaralarını sarmaya çalıştığı görüldü.
5 OKULDAN 3’Ü HASAR GÖRDÜ
Terör saldırısında Karkamış ilçe merkezinde mevcut 5 okuldan 3’ü patlamalarda büyük zarar gördü. Duvarlarında hasar oluşan, camları kırılıp, pencereleri sökülen okulların içerisindeki sınıflarda da büyük tahribat oluştu. 3 okulda bu sabah görevliler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı ve onarımlara hemen başlanacağı kaydedildi.
Teröristlerin saldırısında şehit olan küçük Hasan için bugün cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı.
Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat'ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.
NİZİP'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları göz yaşı döktü.
"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM" YAZILI ÇİÇEK YÜREKLERİ DAĞLADI
Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.
TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Bu arada, saldırının ardından tespit edilen teröristlere ait mevzi, karargah ve gizlendikleri tüneller, savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Suriye’nin Ayn El Arab bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetini kesintisiz olarak yapan insansız hava araçlarının anlık tespitleri ile belirlenen teröristler ise sınırda konuşlu zırhlı birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor.