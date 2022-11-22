Karkamış'ta roketli saldırıda şehit olan Hasan Karataş ve Ayşenur Alkan gözyaşlarıyla uğurlandı

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Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a pazar günü gece saatlerinde Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket saldırısı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roketler ilçede boş araziye düştü. Bu saldırının ardından teröristler, savaş uçakları ve zırhlı birlikler tarafından ateş altına alındı.

Karkamış’a dün de saat 11.15’ten itibaren teröristler tarafından birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. Gün içerisinde yapılan 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.

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Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet etti. Yaralanan Ayşenur öğretmen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi ise Etiler Mahallesi’nde Karataş ailesinin evine isabet etti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Hasan Karataş ile 5 aylık hamile yengesi Büşra Karataş yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Karnından yaralanan Büşra Karataş ile alınan 5 aylık bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU OLDU

Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip’te bulunan hastanelerde tedaviye alındı.

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Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken, aralarında Büşra Karataş ile 5 aylık bebeğinin de bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin entübe durumda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ziyaret ettiği Karkamış’ta, bu sabah hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Hasan Karataş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu Haberin Tüm Görselleri

İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. Bu arada bazı vatandaşların ise kendi imkanları ile saldırının ardından oluşan tahribatı onararak yaralarını sarmaya çalıştığı görüldü.

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5 OKULDAN 3’Ü HASAR GÖRDÜ

Terör saldırısında Karkamış ilçe merkezinde mevcut 5 okuldan 3’ü patlamalarda büyük zarar gördü. Duvarlarında hasar oluşan, camları kırılıp, pencereleri sökülen okulların içerisindeki sınıflarda da büyük tahribat oluştu. 3 okulda bu sabah görevliler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı ve onarımlara hemen başlanacağı kaydedildi.

Teröristlerin saldırısında şehit olan küçük Hasan için bugün cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı.

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Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan 3’üncüsü olan Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu.

Annesi Dilan, babası Zeki ve yakınları uzun süre tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Oğlunun pantolonunu elinde sallayan ve göğsüne bastırarak ağlayan Dilan Karataş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşlı gözlerle teselli etmeye çalıştı.

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Hasan Karataş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat'ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

NİZİP'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM" YAZILI ÇİÇEK YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Nizip ilçesi Hz. Ali Cami'deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bu arada, saldırının ardından tespit edilen teröristlere ait mevzi, karargah ve gizlendikleri tüneller, savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Suriye’nin Ayn El Arab bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetini kesintisiz olarak yapan insansız hava araçlarının anlık tespitleri ile belirlenen teröristler ise sınırda konuşlu zırhlı birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor.