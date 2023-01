Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelede ipin ucunu yakaladık, mağlup edeceğiz

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen ve bağımlılıkla mücadele için öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik eğitimler düzenlenmesini kapsayan 'Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim' programının tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, bakanlığının 'önleyicilik' ve olaydan sonra 'aydınlatma' olmak üzere iki görevi olduğunu belirterek, "Biz önleyicilik vasfımızın çok daha kıymetli olduğuna inanıyoruz ve bunun için de toplumun her kesimine değen bir çalışmayı ortaya koymaya gayret gösteriyoruz" dedi.



Dün aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda sivil toplum kuruluşları ve bu alanda çalışan kişilerle 2022 değerlendirmesi yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Eşini öldürenlerin yüzde 71'i alkol bağımlısı, yüzde 41'i uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 81'i aynı zamanda sigara bağımlısı. Bizim yapmamız gereken bir şey var. Biz Müslümanız; iyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakınacağız" diye konuştu.



'AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR'



İnternet bağımlılığına da değinen Soylu, "İnternet, küresel bir vesayet sistemi. Twitter'ın, Facebook'un, TikTok'un sahibi siz değilsiniz. Sistemin başında kim varsa istediği algoritmayla istediği gibi yönetme kabiliyetini sahip. İnternet üzerinden çocuklarımızı nasıl tek tipleştirecekler, nasıl cinsiyetsizleştirecekler ve nasıl milliyetsizleştirecekler, nasıl tek tip insan haline getirecekler, nasıl inançtan ve dinden ayıracaklar, yoksunlaştıracaklar; bunun programını uyguluyorlar. Biz bu programı yeneriz. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var" dedi.



Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede çocukların küçük yaşlarda eğitilmesinin önemine değinen Soylu, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız son dönemlerde stratejik adımlar atıyor. Meslekleştirme, stratejik adımdır. Anadolu'da gittiğim her yerde aldığım rakamlar, heyecanla arkadaşlarımızın söyledikleri, meslekleşme konusunda genç neslimizin eğilimi bizi bambaşka ümidin içine sevk ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızla özellikle yoğun iç ve dış göç almış ilçeler ve iller üzerinden ortaklaşa bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bazı yoğun göç almış ilçelerimizde 2 ya da 3 anaokulu vardı. Bugün Türkiye'nin her yerinde okul öncesi eğitim konusunda çok önemli adım gerçekleştirildi. Biz orada aile içi ve kadına yönelik şiddeti, trafik eğitimini, uyuşturucunun zararlarını anlatırız. Ağaç yaşken eğilir. Doğru yöntem budur" diye konuştu.



Küresel sağanakla karşı karşıya olduklarını ve bu sağanağın en önemli silahlarının da uyuşturucu, alkol ve sigara olduğunu vurgulayan Soylu, "Bunun ne bizim milletimizin ne bizim dinimizin ne de 2 bin yıllık devlet anlayışımızın hiçbir yerinde bir karşılığı yoktur. Şimdi yapacağımız iş; etrafımızdaki coğrafyanın da ihya, inşa ve imar edilmesini sağlamaktır. Şimdi yapacağımız iş; hem kendi çocuklarımızı hem de dünya çocuklarını, dünya geleceğini kendi anlayışımızla beraber bezemek ve nakşetmektir. Biz bunu sağlayabiliriz. Uyuşturucu mücadelesinde ipin ucunu yakaladık. Meselesine inanmış bir insan olarak söylüyorum; biz bunu yeneceğiz ve mağlup edeceğiz. Dünya da bizi parmakla gösterecek. 'Evet, Türkler bunu yendiler ve mağlup ettiler' diye. Bizden örnek alacaklar" dedi.

Bağımlılık konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu kaydeden Bakan Özer ise ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu hatırlatarak, beşeri sermayenin niteliğinin de eğitimle artırılacağını söyledi. Ayrıca mesleki eğitimde atılan adımların madde bağımlılıklarıyla ilgili mücadeleye güç vereceğini belirten Özer, "Bağımlılıklarla ilgili iki konuya ağırlık verdik. Sayın bakanım tekrar tekrar vurguladı. Aile, aile, aile. Kadın medeniyetin, kültürün taşıyıcısıdır. Çocuk, dili anneden öğrenir. Dil, kültürden bağımsız değil. Onun için bizim aileyi güçlü kılacak projelere ağırlık vermemiz lazım. Yine orada içişleri bakanımızla birlikte güzel bir proje başlattık. 81 ilde içinde değerler eğitimi, aile içi iletişim, bağımlılıklarla mücadele , trafik bilgisi, iklim değişikliği, ilk yardım gibi yaşam becerilerini ve değerlerle etkileşimi artıran ve aileyi güçlü kılan 'Aile Okulu'yla 4 ayda 1 milyon 110 bin vatandaşımıza, ailemize ulaştık. Şimdi çok daha kapsamlı, çok daha büyük bir projeye adım atıyoruz. Şubatın sonuna kadar 1,5 ay içinde 25 milyon vatandaşımıza ulaşıyoruz. 19 milyon öğrencimizin tamamına, 1 milyon 200 bin öğretmenimizin tamamına, başlangıçta 5 milyon velimize ulaşacağız" diye konuştu.