İki Bakandan uyuşturucuya karşı net mesaj: Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polis Müzesi'nde düzenlenen törenle 'Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Bakan Soylu, uyuşturucu konusunda Türkiye’nin arz baskısı altında olduğunu söyleyerek, "Uyuşturucu bizim düşmanımızdır, biz buna teslim olmayacağız. Biz bu mücadeleyi büyük küçük, demeden hep birlikte yürütüyoruz. Dünyaya göre coğrafi konumumuz sebebiyle çok yüksek bir arz baskısı altındayız. PKK terör örgütünün uyuşturucu ağı bir yandan Afganistan’daki Amerika’nın işgalinden sonra 17 bin hektar olan afyon ekim tarlalarının 300 bin hektara yükselmesi bir yandan Avrupa’da sentetik uyuşturucu üretiminin artması ve doğuya sevk edilmesi bir yandan içeride uyuşturucu üretilmemesine rağmen bizi ciddi bir arz baskısı altına sokmaktadır" diye konuştu.

Yapay zeka destekli 'ASENA' uygulaması ile ihbar almadan yüzde 45’lik oranda uyuşturucu yakalaması yapıldığını kaydeden Soylu, "Narkotik Daire Başkanlığı'mız 'ASENA' diye bütün dünyanın örnek aldığı bir program yaptı. Bu program 1,5 senede hiçbir ihbar almadan 5 bin 500 yakalama yaptı" dedi.

‘NARKO-ALAN’ projesi ile mahallelere kontrollü giriş-çıkış yaptırılarak uyuşturucu ile mücadele edildiğini anlatan Bakan Soylu , "Şu anda 20 büyükşehirde ‘NARKO-ALAN’ projesi uyguluyoruz. Mahalleyi tamamen kapatıyoruz. Bir terör olayıyla ilgili nasıl bir kapama yapıyorsak mahalleyle ilgili de böyle bir kapama yapıyoruz. İstanbul’da şu anda hala 7 mahalle kapalıdır. Biz ilk önce ‘mahalleliler bu konuya reaksiyon gösterirler mi?’ diye düşündük; ama daha çok sevindiler. ‘Yeter ki bu meselenin üzerinde durun, biz buna razıyız’. Türkiye’nin 20 ilinde bu proje aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.Uyuşturucu imal ve ticaretinde de son yıllarda azalma kaydedildiğini belirten Bakan Soylu, "İlk kez uyuşturucu imal ve ticaretine karışanların sayısı 2018 yılında 19 bindi ve o zamana kadar da artıyordu. 2019’dan itibaren de bir düşüş trendi var, şu anda 14 bin. Yani sahayı baskılayarak, daha fazla operasyon yapmamıza rağmen imal ve ticaret yapanların sayısı azalmaktadır. Bahsettiğim yıllardaki operasyon sayısı 85-90 bin, bu yıl yaptığımız operasyon 230-240 bin civarıdır yani operasyonları 3 kat artırmamıza rağmen imal ve ticaret yapanların sayısı azalmaktadır. Cumhuriyetin ikinci asrına geçerken ‘Türkiye Yüzyılı’nda Avrupa ve Amerika pes ederken, biz uyuşturucu mücadelesinde yepyeni bir yolculuğu inşallah hep birlikte devam ettireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise bağımlılığın ülkece mücadele edilmesi gereken konu olduğunu söyleyerek, "Bağımlılık, her birimizin gündeminde olan, farklı türleri ile değişkenliği ile bir tehdit unsuru olarak en öncelikli sırada yer alan bir kavram. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin hem bedensel hem ruhi hem de sosyal gelişimini esas alarak proje ve stratejiler geliştirmek önemli sorumluluk alanlarımızın birisi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bağımlılığın her biriyle topyekun mücadele etme noktasındaki önleyici misyonumuzla Türkiye’nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımızın ardına kadar açık olduğunun altını çizmek istiyoruz" dedi.İmzalanan protokol ile gençlere yönelik faaliyetleri hayata geçireceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bu protokol ile birlikte İçişleri Bakanlığı'mızla birlikte bağımlılıkla mücadele seferberliği çerçevesinde yapacağımız bu mücadeleyi daha da derinleştiriyoruz, boyutlarını daha da büyütüyoruz. Bu anlamda irademizi, yol haritamızı daha da güçlendiriyoruz. Protokol ile birlikte başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere ülkemizin he bir bölgesinde yaşayan genç nüfusa yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllü ve sportif faaliyetleri birlikte hayata geçireceğiz. Zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi noktasında gençlerin sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarını güçlendirmeye yönelik birtakım çalışmaları hareketlendireceğiz, öncelikli hale getireceğiz" diye konuştu.Programın ardından Soylu ile Kasapoğlu, iki bakanlık arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.