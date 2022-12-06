Bakan Soylu: Uyuşturucu rotası değişti

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS) Kriz Merkezi’nde, Kocaeli ve Sakarya’da yapılan ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını paylaştı. Soylu, 3 aylık projeli çalışma sonucunda Kocaeli merkezde 111, Sakarya merkezde 196 olmak üzere toplam 307 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 269 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bakan Soylu, özetle şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE TESLİM OLMADI

“Avrupa uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumdadır. Türkiye, Avrupa gibi teslim olmuş değildir. 15 Temmuz’dan önce ele geçirilen uyuşturucu miktarının ancak 4’te 1’i Doğu ve Güneydoğu’da yakalanıyordu. Şimdiyse 4’te 3’ü Batı’ya sevk edilmeden önce ele geçiriliyor. Eroin rotası değişmiştir. Türkiye’nin ortaya koyduğu alan baskısı ve mücadeleyle Captagon rotası değişmiştir. Bonzaide ciddi bir azalma söz konusudur.”

Haberin Devamı

604 BİN AFAD GÖNÜLLÜSÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’nin ardından Kırşehir’e geçerek 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' nedeniyle düzenlenen AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni’ne katıldı. Soylu “Düzce depremi sonrası sayımız 604 bin oldu. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz” dedi.