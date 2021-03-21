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Bakan Soylu: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.
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