Bakan Soylu: Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ TAM BAĞIMSIZLIK ÜZERİNE"

Cumhur İttifakı seçmeninin motivasyonu yüksek. Karşı tarafın motivasyonu ilk tura göre biraz daha düşük. Ama ben sandığa geleceklerini düşünüyorum. Avrupa'daki seçimler bunu ortaya koydu. Bizim milliyetçilik anlayışımız tam bağımsızlık üzerine, yabancı düşmanlığı üzerine değil. Kılıçdaroğlu milliyetçiliğin tarifini yanlış yapıyor. Avrupa'da yabancı düşmanlığından etkilenen bir milliyetçilik anlayışını ortaya koyuyor. Bizim milliyetçiliğimiz böyle değil. Eğer biz milliyetçiliği tarif edersek, İHA, SİHA yapan, Çanakkale köprüsünü yapan, Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapan milliyetçiliği tarif ederiz. Ülkemizin kalkınmasını, 81 ildeki üniversitedeki çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara daha iyi yetişebilmesini ortaya koyan bir milliyetçiliği ortaya koymamız gerekir.

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TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACI SAYISI

2011'de başlayan savaş öncesi Suriye'nin toplam nüfusu 22 milyondu. 6,8 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 6,7 milyon insan da ülke içerisinde yer değiştirdi. 14 milyon insan da yardıma muhtaç kalmış, en az 500 bin insan da hayatını kaybetmiş. Avrupa'da 1 milyon Suriyeli göçmen olduğu kabul ediliyor bunun 850 bini Almanya'da. 'Türkiye'de 13 milyon Suriyeli sığınmacı var' iddiası doğru değildir. 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı vardı, 550 bini geri döndü.

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SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor. Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımıza Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü için destek verdi. Suriye'deki güvenli bölgede sığınmacılar için 240 bin konutun 5 bini tamamlanmak üzere.