Bakanlar sel bölgelerinde son durumu paylaştı! "Büyük bir afeti en az hasarla atlattık"

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Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

* Bartın'ın derdi deniz, ırmak ve şehir birbirine benzer kodlarda. Yukarıdan aşağı gelenler seri düzeyde geliyor. Şehrin alt kanalizasyonu baskı yapıyor ve fışkırmaya neden oluyor. Bu zamana kadar ciddi alt yapı yatırımları yapıldı.

* Hasarları tespit ettik. 6 köprü yıkıldı, yapabileceklerimizi TSK'dan 2 köprü geliyor. Şarköy' de ulaşımda sıkıntı var. Kızılay 4 ayrı noktada yemek dağıtıyor. Tahliyeler yapıldı.

* Elektrik kesintisi olan alanlara verilmeye başlanacak. Bu akşama kadar yağış azalacak. Yarın sabah yine bekleniyor. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz.

* Su basan yerleri boşaltılmaya çalışılıyor. Geçmişle kıyaslandığında yapılan alt yapı ve barajlar engel teşkil ettiler. Meteoroloji alarm verdikten sonra biz Erken Uyarı Sistemi ile bu bölgelere uyarı göndermiş olduk. Bunun faydası oldu. Tedbirler alındı. Yapılacakları hep beraber değerlendiriyoruz.

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"ZONGULDAK EN HAFİF ATLATAN İL OLDU"

Zonguldak bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise suların çekilmesinin ardından tespit çalışmalarının başlayacağını belirterek, "İklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız kolay oluyor. Bugün haziranın 28'i sanki ilkbaharın ilk günleri, sonbaharın ortasıymış gibi bir yağışla karşı karşıyayız. İşte bu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavramın sahadaki uygulaması. Bize gelen mesajlarla birlikte alınan önlemler sayesinde hamdolsun, şükür olsun bir can kaybımız yok. Maddi kayıplarımız var, fakat özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvan konusunda zayi olan telef olan canımız yok. Ama diğer canlılarla ilgili envanterimiz yok. Bundan dolayı bu 5 il içerisinde Zonguldak’ımız en hafif atlatan il oldu diyebiliriz." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR AFETİ EN AZ HASARLA ATLATTIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Dere yatağının ağzının genişletilmesiyle büyük bir afeti en az hasarla atlattık” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, şehir merkezini ve yıkılan köprüleri yerince inceledi. Daha sonra ise esnafları ziyaret eden iki bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İş yerlerini gezen Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, esnafları ziyaret ederek iş yerleriyle ve alt yapıyla ilgili sorunlarını dinledi. Bir kıraathaneye oturan bakanlar vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, yeni yapılacak köprüyle ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Kurum, “Dere yatağının ağzının genişletilmesiyle büyük bir afeti en az hasarla atlattık” dedi. Daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, göçen köprüleri ve yollarda oluşan hasarları yerinde inceledi.



Öte yandan, Bozkurt ilçesinde saat 20.00'de Afet Koordinasyon Merkezinde toplantı yapılması, daha sonra son durum hakkında açıklama yapılması bekleniyor.