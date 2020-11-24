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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 01:32 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu

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Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, geçtiğimiz yıllarda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu. 

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü arefesinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli’deki köy okulundan memleketi Gümüşhane’ye giderken, yolda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılıran ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu

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