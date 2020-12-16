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Gökhan CEYLAN / DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu plazma bağışladı... 'Vitesi boşa almayın'

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Bakan Soylu plazma bağışladı... 'Vitesi boşa almayın'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsü yendikten sonra Türk Kızılay'a immün plazma bağışladı.

Burada hastalık süreciyle ilgili konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bu hastalıkla ilgili kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde, virajlı bir hastalık diyorum. Yani bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz fakat sonra ani bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bu ani virajın kendi adına tıbbi bir tanımı da yok. Yani oradan kurtuluyorsunuz, tekrar düz yolda gidiyorsunuz, tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunu söylememdeki temel sebep şu; yani bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha büyük bir tehlike. Hiç vitesi boşa almamak lazım, hep tedbirli olmak gerekir. Bu hem kendi yaşadığım hem yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç." 

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