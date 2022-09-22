Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu: O kameralar çalışıyor

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Süleymn Soylu#Kamera
Bakan Soylu: O kameralar çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Bakan Soylu,“Trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı bu yıl 15.7 milyon. İşlemlerin 3.8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) tespit edilip yapılan işlemlerdir. O yollarda gördüğünüz kamera ve aletler çalışmaktadır” dedi.

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi’nde yapılan “Trafik Kazalarında Olay Yeri Çalıştayı”na katıldı. Bakan Soylu, trafik teröründe dünyada son 10 yılda, ‘can kayıplarını yüzde elli 50 azaltma hedefi’ni tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

Bakan Soylu: O kameralar çalışıyor

CAN KAYBI YÜZDE 50 AZALDI

“2015 yılından bu yana araç ve nüfus sayısı artarken, buna oranla kaza sayısında düşüş oldu. 2015’i 100 olarak kabul ettiğimizde nüfusumuz yüzde 11, trafikteki araç sayımız yüzde 27 artmış, ancak ölümlü kaza sayısı yüzde 50, can kaybı sayısı yüzde 47 azalmış. Türkiye’nin trafik terörüyle mücadelede geldiği sonuç tam da budur. Nüfus artmış, araç sayısı artmış yarı yarıya buralarda bir azalma ortaya koyulmuş. 2017’de trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı 10.5 milyondu, geçen yıl bu sayı 19.8 milyon olarak gerçekleşti. Bu yıl da 15.7 milyondur. Burada bir uyarıda bulunmak isterim. Bu yılki işlemlerin 3.8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’yle (KGYS) tespit edilip yapılan işlemlerdir. Evet o yollarda gördüğünüz kamera ve aletler çalışmaktadır. Karadaki trafik denetimlerimize ek olarak havadan da denetim yaptığımızı huzurlarınızda söylemek isterim. 2017’de 107 saat helikopterle trafik denetimi yapıyorduk, bunu sürekli arttırdık ve 2021’de tam 1441 saat uçuş gerçekleştirdik.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleymn Soylu#Kamera

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles