Bakan Soylu: O kameralar çalışıyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi’nde yapılan “Trafik Kazalarında Olay Yeri Çalıştayı”na katıldı. Bakan Soylu, trafik teröründe dünyada son 10 yılda, ‘can kayıplarını yüzde elli 50 azaltma hedefi’ni tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

CAN KAYBI YÜZDE 50 AZALDI

“2015 yılından bu yana araç ve nüfus sayısı artarken, buna oranla kaza sayısında düşüş oldu. 2015’i 100 olarak kabul ettiğimizde nüfusumuz yüzde 11, trafikteki araç sayımız yüzde 27 artmış, ancak ölümlü kaza sayısı yüzde 50, can kaybı sayısı yüzde 47 azalmış. Türkiye’nin trafik terörüyle mücadelede geldiği sonuç tam da budur. Nüfus artmış, araç sayısı artmış yarı yarıya buralarda bir azalma ortaya koyulmuş. 2017’de trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı 10.5 milyondu, geçen yıl bu sayı 19.8 milyon olarak gerçekleşti. Bu yıl da 15.7 milyondur. Burada bir uyarıda bulunmak isterim. Bu yılki işlemlerin 3.8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’yle (KGYS) tespit edilip yapılan işlemlerdir. Evet o yollarda gördüğünüz kamera ve aletler çalışmaktadır. Karadaki trafik denetimlerimize ek olarak havadan da denetim yaptığımızı huzurlarınızda söylemek isterim. 2017’de 107 saat helikopterle trafik denetimi yapıyorduk, bunu sürekli arttırdık ve 2021’de tam 1441 saat uçuş gerçekleştirdik.”