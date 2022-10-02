Bakan Soylu: Mersin eylemi ABD merkezli

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da AK Parti İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına katıldı.Geçtiğimiz hafta Mersin’de 1 polis memurunun şehit olduğu terör eylemini gerçekleştiren teröristlerin Suriye’nin Mümbiç kentinden paramotorla Mersin’e geldiğini belirten Soylu, eyleme ilişkin şu bilgileri verdi:

AMERİKALILAR SİLAHLARIN SERİ NUMARASINI İSTEDİ

“Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paraşütlü motorla beraber Tarsus’a geldiler. Sabah 10’a doğru Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, ‘Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz” dediler dün. Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat Teşkilatımız, ‘Siz ilk önce PKK’ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz’ diye.”

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Öte yandan dün Tarsus Çöplü köyündeki arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarının kullandığı düşünülen İtalya menşeili ‘FLY Products Marka ECO 2 LIGHT’ model paramotorun parçaları bulundu.