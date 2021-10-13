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Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev ile görüştü

#Süleyman Soylu#Kırgızistan#Boobek Azikeev
Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev ile bir araya geldi.

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Bakanlar Soylu ve Azikeev, Bakanlıktaki makamda gerçekleşen baş başa görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, Azikeev ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur. Bu yüzden sizi bir misafir olarak değil, burada ev sahibi olarak görüyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, Kırgızistan ve Kırgız halkının Türk halkının kalbinde daima müstesna bir yer tuttuğunu vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle bu ziyaretinizde birçok kurumumuzla temas ettiniz. Afet konusunda Türkiye'nin de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Son dönemde bunu daha çok görüyoruz. Yakın ülkelerin, dost ülkelerin, hatta tüm ülkelerin afet kapasitesini, birbirlerinin afet kapasitesini değerlendirmesi söz konusu oldu. Bunların her birini değerlendireceğimiz ve bu konuda tecrübelerimizden, kapasitelerimizden ne şekilde istifade edeceğimizi ortaya koyacağımız toplantıyı inşallah gerçekleştireceğiz.

Öncelikle afet yönetimi alanındaki iş birliğimizi en üst düzeye çıkartmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bununla ilgili kurumlarımızın ortak çalışmalarının da çok önemli neticeler vereceğine olan inancımız tam. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Bizi memnun ettiniz. Bu kardeşlik inşallah sadece bizim ülkelerimize değil, coğrafyamıza da huzur, barış ve zenginlik getirir."

Bakan Azikeev de Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afet durumlarında ülkesindeki uygulamalara ilişkin bilgi veren Azikeev, iş birliğinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Azikeev, "Bizim babamız bir, bizim soyumuz bir, bizim İslam'ımız bir." dedi.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Görüşmenin ardından Soylu, konuk bakan ve heyetiyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) gezdi.

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#Süleyman Soylu#Kırgızistan#Boobek Azikeev

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