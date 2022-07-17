Bakan Soylu ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de trafik denetimine katıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Solu, Kurban Bayramı tatilinin son gününde düzenlenen trafik denetlemelerine katıldı. Helikopterle Bolu’nun Gerede ilçesine geçen Bakan Soylu, buradaki incelemelerinin ardından ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’ye geldi. Bakan Soylu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile beraber trafik denetimine katıldı. Denetimi gerçekleştiren ekiplerden bilgiler alan Soylu, ardından açıklamalarda bulundu.

’TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA YÜZDE 50’LİK ARTIŞ SÖZ KONUSU’

Kırıkkale’nin 43 ilin geçiş güzergahında bulunduğunu anımsatan Soylu, "Bu yıl bu güzergahta ölümlü trafik kazası olmadı. Geçen bayramlara nazaran trafik yoğunluğunda yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Arkadaşlarımız güzergahlarda aldıkları tedbirlerle, denetimlerle, rehberliklerle, vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymaları münasebetiyle burada ölümlü trafik kazasıyla karşılaşmadık" dedi.

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"Özellikle sürücülerimizi, bu son günde yine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyoruz" diyen Bakan Soylu "Hız limitlerine uymalarını buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Araç sürerken kesinlikle cep telefonuyla meşgul olmamaları, dikkatlerini dağıtmamaları gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle TIR ve kamyon şoförleri, yol kenarlarının hemen yanında araç parkı yapıyorlar. Bu ölümcül bir hatadır, bu ölümcül hatayı yapmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

’2 SAATTE BİR 10 DAKİKALIK DİNLENME MÜHİMDİR, MECBURİDİR VE ÖNEMLİDİR’

Bakan Soylu, uzun yolculukların dinlenmeyi gerektirdiğine dikkat çekerek, "Özellikle sürücüler açısından 2 saatte bir 10 dakikalık dinlenme mühimdir, mecburidir ve önemlidir. Son 10 yılda bayram tatilindeki trafik kazalarındaki ölümler günde 15 kişi, şu anda da günde 7 kişi hayatını kaybediyor. Hep beraber hem vatandaşımızın dikkati hem arkadaşlarımızın denetlemeleri, trafik ekiplerimizin bu konudaki hassasiyetleri çerçevesinde önemli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin neticesinde önemli bir azalma sağlandı" ifadelerini kullandı. "

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Bu bizim için nihai bir hedef değildir, nihai hedef sıfır rakamıdır" sözlerini kullanan Soylu, "Bu yıl karşı karşıya kaldığımız süreçlerden en önemlisi yaya ölümleriydi. Yaya trafiğinde bazen içimizi acıtan sonuçlarla karşı karşıya kalınıyordu. Bu yıl bayram süresince 6 yaya ölümü var, 8 motosiklet ölümü var. Şu ana kadar da toplam 64 vatandaşımızın öldüğünü belirtebiliyoruz. 210 binin üzerinde görevlimiz bayram boyunca sahalardaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Soylu, durdurulan araçtaki vatandaşların bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Çocuk yolcularla da bir araya gelen Soylu, ekip aracında bulunan ekrandan çocuklarla beraber çizgi film izledi.