Bakan Soylu Kağıthane'de konuştu

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Bakan Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

"61 PLAKA NE KADAR ÖZGÜR GEZİYORSA 21 PLAKA DA O KADAR ÖZGÜR"



Türkiye'de zihniyet devrimi yaşandığını belirten Soylu, "Türkiye'de zihniyet devrimi ortaya kondu. Bu ülkede 47 plakalı araç yoktu, 34, 06, 35 plakalı araçlar vardı. Çünkü endişelerinden ve tedirginliklerinden eğer il dışına çıkarsak başka bir olayla karşı karşıya kalırız diye 47 plakalı araç alamıyordu. Aynısı 21 plakalı Diyarbakır'da da geçerliydi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de 61 plaka ne kadar özgür geziyorsa, 21 plaka da o kadar özgür" dedi.

"ERKEK İLE ERKEK EVLENSİN DİYORLAR"



CHP'li belediyeleri eleştiren Soylu, "Şimdi aynı Avrupa'da olduğu gibi erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor. Beşiktaş belediyesi bunun için çalışıyor. Şişli belediyesi bunun için çalışıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi bunun için çalışıyor. Bay bay Kemal, sabahtan akşama kadar cinsel yönelim diyerek, herkes özgür olmalı diyerek, herkes istediği kılıkla istediği cinsle evlenebileceğini, Türkiye'de bir cinsiyetsizlik sağlayabileceklerini iddia etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

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"AYASOFYA DÜNYAYA SAĞLADIĞIMIZ TAM BAĞIMSIZLIK BAYRAĞIMIZDIR"



Soylu, "Biz Ayasofya'yı açtık diye övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Biz Ayasofya'da sadece ibadet ediyoruz diye gurur duymuyoruz. Biz başka bir şey için gurur duyuyoruz. Ayasofya sadece bizim ibadet edebileceğimiz ecdadımızın bize bıraktığı büyük bir mabet değil, aynı zamanda Ayasofya bizim bütün dünyaya sağladığımız tam bağımsızlık bayrağımızdır. Yapamazsınız diyenlere edemezsiniz diyenlere 21 yıldır geldiğimiz bütün noktada her şeyimizle kendimiz karar veririz gerçekleştirebileceğimiz anlayışın adı bir taraftan Ayasofya'dır, bir taraftan Türkiye'yi taşla karıştırmaya çalıştırdıkları Taksim'deki camidir" dedi.