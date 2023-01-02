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Bakan Soylu: Kadına şiddet '0' olana kadar mücadeleye devam

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#Süleyman Soylu#Kadın#Şiddet
Bakan Soylu: Kadına şiddet 0 olana kadar mücadeleye devam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 18:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık tarafından hazırlanan '2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporu'nu paylaşarak, "Kadına şiddet '0' olana kadar mücadeleye devam" dedi.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar' diyenler, 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporumuz Kadına şiddet 0 olana kadar mücadeleye devam. Bugün, 'Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda' da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan raporda; 2021'de 309 olan kadın cinayetlerinin 2022'de 272'ye düştüğü, 8 milyon 262 bin 794 erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verildiği bildirildi. Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 3 bin 310 vaka takip edilirken halen 823 vakanın takip edildiği, 4 milyon 756 bin 960 kişi tarafından indirilen KADES uygulaması üzerinden gelen ihbar sayısının ise 606 bin 146 olduğu belirtildi. 

 

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#Süleyman Soylu#Kadın#Şiddet

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