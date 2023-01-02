Bakan Soylu: Kadına şiddet '0' olana kadar mücadeleye devam

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar' diyenler, 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporumuz Kadına şiddet 0 olana kadar mücadeleye devam. Bugün, 'Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda' da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan raporda; 2021'de 309 olan kadın cinayetlerinin 2022'de 272'ye düştüğü, 8 milyon 262 bin 794 erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verildiği bildirildi. Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 3 bin 310 vaka takip edilirken halen 823 vakanın takip edildiği, 4 milyon 756 bin 960 kişi tarafından indirilen KADES uygulaması üzerinden gelen ihbar sayısının ise 606 bin 146 olduğu belirtildi.

Haberin Devamı