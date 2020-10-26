Bakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü

Bakan Soylu, muhtarların salgın döneminde ortaya koyduğu gayretlere teşekkür ederek, "Hem muhtarlık vazifesini icra ederken hem de devletimizin ve toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bu süreçte muhtarlarımız büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Gerek filyasyon ekiplerinin yönlendirilmesi olsun, denetim ekipleri olsun, gerekse de vefa grupları olsun, her birinde ayrı ayrı hakikaten muhtarlık kurumunun toplumla nasıl bütünleştiğini ortaya koydunuz" dedi.





’MUHTARLIK DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULMASI ÖNEMLİDİR’



Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda son dönemde ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Soylu, "Önümüzdeki süreç içerisinde de Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızın özlük hakları konusunda ortaya attığı adımlar, ciddi iyileştirmeleri oldu. Bir taraftan muhtarların aldığı maaşların son dönemlere göre önemli artış kaydetmesi, sigorta meselesinin önemli ölçüde sağlanıyor olması, muhtarlık daire başkanlıklarının kurulması ve illerde bir vali yardımcısının muhtarlarla muhatap olmasına yönelik adımın atılması önemlidir. Ayrıca önemli yenilikler de yapıldı. Özellikle muhtarlık bilgi sistemi sayesinde sürekli muhtarlarla irtibat kurulabilinen bir sistem geliştirdik. Ayrıca muhtarlarımız seçilir seçilmez onlara muhtarlık kartlarının gönderilmesini de sağladık" ifadelerini kullandı.