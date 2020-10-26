MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriBakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü
GeriGündem Bakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadınlara Muhtar Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümü nedeniyle 10 kadın muhtarı makamında kabul etti. Toplantıya Bakan Soylunun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da katıldı.

Bakan Soylu, muhtarların salgın döneminde ortaya koyduğu gayretlere teşekkür ederek, "Hem muhtarlık vazifesini icra ederken hem de devletimizin ve toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bu süreçte muhtarlarımız büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Gerek filyasyon ekiplerinin yönlendirilmesi olsun, denetim ekipleri olsun, gerekse de vefa grupları olsun, her birinde ayrı ayrı hakikaten muhtarlık kurumunun toplumla nasıl bütünleştiğini ortaya koydunuz" dedi.

Bakan Soylu kadın muhtarlarla görüştü


’MUHTARLIK DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULMASI ÖNEMLİDİR’

Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda son dönemde ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Soylu, "Önümüzdeki süreç içerisinde de Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızın özlük hakları konusunda ortaya attığı adımlar, ciddi iyileştirmeleri oldu. Bir taraftan muhtarların aldığı maaşların son dönemlere göre önemli artış kaydetmesi, sigorta meselesinin önemli ölçüde sağlanıyor olması, muhtarlık daire başkanlıklarının kurulması ve illerde bir vali yardımcısının muhtarlarla muhatap olmasına yönelik adımın atılması önemlidir. Ayrıca önemli yenilikler de yapıldı. Özellikle muhtarlık bilgi sistemi sayesinde sürekli muhtarlarla irtibat kurulabilinen bir sistem geliştirdik. Ayrıca muhtarlarımız seçilir seçilmez onlara muhtarlık kartlarının gönderilmesini de sağladık" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle