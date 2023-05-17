Bakan Soylu HDP'nin oyunun düşmesini değerlendirdi: Kürt kardeşlerimiz 'Senin defterini kapatıyoruz' dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı tv100'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

SEÇİM SONUÇLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

TBMM tarihimizde en güçlü noktasındadır. Millet, kriz anlarında bu sistemin nasıl müdahale ettiğini, krizleri iyi yönettiğini gördü. Başbakanlık sistemi bütün sistemin kursağına oturur. Oysa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürütme tek elde olduğu için istediğiniz kararları alabilme ve yönetebilme kabiliyetine sahipsiniz. Bu ülke antidemokratik bir ülke olsaydı ikinci tura gitmezdi. Türkiye, bütün dünyaya bir demokrasi şöleni içerisinde bir mesaj verdi, ‘Benim demokrasimi tartışma, milli irademi tartışma, hukukun üstünlüğünü tartışma’ diye. Türkiye’de demokrasi tam manasıyla işliyor ama Batı, Türkiye’yi elemine edebilmek için her türlü dezenformasyonu gerçekleştiriyor. Gezi olaylarından sonra Türkiye’nin dış yatırımla ilgili iştahını kesmek için bir adımdır.

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HDP'NİN OYUNUN DÜŞMESİ

%13-14’ten sürekli aşağıya gelen ve şu an %8 bandına kadar inmiş bir partiden bahsediyoruz. Kürt kardeşlerimiz orada verilebilecek en temel mesajlardan birini verdi, 'Sizin esas itibariyle yaptığınız siyaseti tutmuyoruz ve beğenmiyoruz. Siz terör örgütü ile bağlantılı bir siyaset yapıyorsunuz. Bu yaptığınız siyaset şiddete yönelik siyasettir, geçimsiz siyasettir. Bu sizin CHP altında meşruiyet arama girişimlerinize ben katılmıyorum. Bunu da doğru bulmuyorum Ben senin defterini kapatıyorum. Ben şiddete, teröre dayalı bir siyaset istemiyorum. Bunu bir siyaset tarzı olarak da görmüyorum' dedi.

"AFETZEDELERİMİZ BİR MESAJ VERDİ"

Afetzedelerimiz bir mesaj verdi. ‘Yaptığınız çalışmaları değerlendirdim, yaptığınız çalışmaları onaylıyorum, bana gelecekle ilgili verdiğiniz umutla alakalı da size güveniyorum, yolunuza devam edin’ dedi.

SEÇİM GECESİ YAŞANANLAR

İlk belirlenen sandıklarla ilgili veri kırsaldan akmaya başladı. Kırsalda bizim oy sayımız yüksektir, bu yıllardan beri hep yaşanır. Kimse ‘Ben sandığı hızlı gireceğim’ diye suçlanmamalıdır. Herhalde bu ilk kez Türkiye’de oluyor. AA çok doğru bir iş yapmıştır ve yukarıdan aşağıya inişi göstermiştir. YSK’ya online sistem üzerinden aktarılan ve onların da partiye aktardıkları sistem çok şeffaf ve kontrol edilebilir bir sistemdir. Oylar herkesin huzurunda sayılıyor. Türkiye, seçim sistemini dünyada en iyi beceren ülkedir.

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İKİ BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

İki belediye başkanının yaptığı açıklamalar, toplumu yanıltmaya yönelik ve tahrik edici açıklamalardır. İlk gelen oylar merkezden gelse tam tersi olacak aşağıdan yukarı çıkacak AK Parti veya Cumhurbaşkanı’mız. Bunun üzerinden insanları tahrik etmenin ne anlamı olabilir? Çıkıp özür dilemeliler ama dilemiyorlar. Siyasette söylenenin maliyeti olmaz sanıyorlar ama halk yazıyor. Bu kardeşlerimiz özür dilemiyor, onların adına halktan özür diliyorum.

"BEKİR AĞIRDIR TÜRKİYE’YE OPERASYON ÇEKİYOR"

Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur.Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı.