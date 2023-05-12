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Bakan Soylu, Gürpınar Balık Hali’ni ziyaret etti

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#Bakan Soylu #Gürpınar Balık Hali#Seçim
Bakan Soylu, Gürpınar Balık Hali’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 05:55

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Balık Haline gelerek esnafı ziyaret etti. Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki, ’Türkiye’de terörist sayısı bundan beş altı yıl evvel dağlarda üç bindi. Şimdi diyoruz ki 83’e düştük. Dün de iki tane terörist tepeledik Diyarbakır’da. Şimdi Allah nasip burada huzurunuzda şu gök şahit olsun. Şu gecenin seheri şahit olsun, 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında, cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak." dedi.

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İçişleri Bakanı ve  İstanbul 2. Bölge milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali’ne gelerek balıkçıları ziyaret etti. Balık haline gelen Soylu balık tezgahlarını dolaştı. Burada seçim otobüsüne çıkan Soylu, kendisini dinlemeye gelen partili gençlerle şarkı söyledi. 

’AFETZEDELERİMİZİ BİR YILDA KONUTLARINA KAVUŞTURACAĞIZ’

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarından söz eden Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki, ’Kentsel dönüşümü bütün Türkiye’de, İstanbul başta olmak üzere gerçekleştireceğim. Hem yarısı sizden, yarısı da bizden yapacağım.’  Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan diyor ki evet altı Şubat’ta büyük bir deprem oldu. Allah nasip edecek. Afetzedelerimizi bir yılda konutlarına kavuşturacağız. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan dediğini yapar mı? Hay Allah razı olsun. Şimdi kıymetli hemşerilerim Tayyip Erdoğan diyor ki, ’ Türkiye’de terörist sayısı bundan beş altı yıl evvel dağlarda üç bindi. Şimdi diyoruz ki 83’e düştük.’  Dün de iki tane terörist tepeledik Diyarbakır’da. Şimdi Allah nasip edecek burada huzurunuzda şu gök şahit olsun. Şu gecenin seheri şahit olsun, 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında, cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak, kalmayacak. "diye konuştu.

’ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SURİYE’NİN KUZEYİYLE, IRAK’IN KUZEYİNDE TOPLU İĞNE UCU KADAR BİR TEK TERÖR YUVASI KALMAYACAK VE HEPSİNİ TEMİZLEYECEĞİZ’

Süleyman Soylu, son dönemlerde yapılan terör operasyonlarından bahsederek şöyle konuştu; 

"Irak’ın kuzeyinde orada orada terörün inleri var. Onu yapmaya çalışanlara tam beş askeri operasyonla beraber hadlerini bildirdik. Pençe girip aynı zamanda Zeytin Dalı, Barış Kalkan’ı ve bütün bunlarla birlikte Fırat Kalkanı’yla beraber bildirdik. Şimdi burada size bir şey daha söylüyoruz. Önümüzdeki günlerde Allah nasip edecek ve Suriye’nin kuzeyiyle, Irak’ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak ve hepsini temizleyeceğiz. Hani orada terör örgütlerini Kuzey Irak’la, Kuzey Suriye’de etkisiz hale getiriyoruz da bu Amerikalı generaller onlara taziyelere gidiyor ya, burada huzurunuzda söz veriyorum. Hepiniz şahit olsun. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta seçildikten sonra yine Allah nasip edecek. O Amerikalı generalleri salya sümük ağlayarak çok daha taziye eve göndermeyen namerttir. Pazar akşamı öyle bir netice alacağız ki, Bay bay Kemal’de Amerikada bir daha ağzını açamayacak, açamayacak, açamayacak. En son şunu söyleyeceğim, o akşam Tayyip Erdoğan Allah nasip edecek o balkon konuşmasına çıkacak dimi. O balkon konuşmasında Amerikan Başkanı Biden’ın yüzü mosmor olacak. Bu Türkiye’nin gururu olacak. Avrupalı liderler telefon açacaklar diyecekler ki, ’Tayyip reisle konuşa bilirmiyiz.’ Kıymetli hemşehrilerim Allah bize bu onuru nasip etsin inşallah".

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#Bakan Soylu #Gürpınar Balık Hali#Seçim

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