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Bakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül...'' açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından 'Kırmızı listeye bir çizik daha' diyerek sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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