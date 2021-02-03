MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’
GeriGündem Bakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül...'' açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu,  sosyal medya hesabından 'Kırmızı listeye bir çizik daha' diyerek sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: ‘Kırmızı listeye bir çizik daha’



Detaylar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle