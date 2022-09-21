Bakan Soylu duyurdu: Afrin'i kana buluyacaklardı! Ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 21, 2022
Hatay İl Emniyet ve
Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen;
12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi...+ pic.twitter.com/w6uC2GtvQo