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Bakan Soylu duyurdu: Afrin'i kana buluyacaklardı! Ele geçirildi

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#Patlayıcı#Süleyman Soylu#Afrin
Bakan Soylu duyurdu: Afrini kana buluyacaklardı Ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 19:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bakan Soylu duyurdu: Afrini kana buluyacaklardı Ele geçirildi

 

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#Patlayıcı#Süleyman Soylu#Afrin

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