Bakan Soylu duyurdu: Afrin'i kana buluyacaklardı! Ele geçirildi

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Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.