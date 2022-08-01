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Bakan Soylu duyurdu! 700 kilogram esrar ele geçirildi

#Uyuşturucu#Operasyon#Bakan Soylu
Bakan Soylu duyurdu 700 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı...

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR!

Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kg. TOZ ESRAR, 511 gr. METAMFETAMİN ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler

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#Uyuşturucu#Operasyon#Bakan Soylu

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