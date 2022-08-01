Bakan Soylu duyurdu! 700 kilogram esrar ele geçirildi

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı...
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR!
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kg. TOZ ESRAR, 511 gr. METAMFETAMİN ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 1, 2022
KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde;
- 7️⃣0️⃣0️⃣ kg. TOZ ESRAR,
- 5️⃣1️⃣1️⃣ gr. METAMFETAMİN ele geçirildi.
Emeği geçen herkese teşekkürler 👏👏👏 pic.twitter.com/ZZqz1t97i8