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Bakan Soylu 'Cudi'de terörist barınmayacak' mesajıyla açıkladı: 3 terörist etkisiz!

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#Operasyon#Bakan Soylu#Terörist
Bakan Soylu Cudide terörist barınmayacak mesajıyla açıkladı: 3 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 17:31

Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan operasyonda, 1'i sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu 3 PKK'lı terörist ,silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Eren- Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak taarruz helikopterleri ile destek verilen, JÖH ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda teröristlerle çatışmaya girildi. Çatışma sonucu 1'i sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren Operasyonlarında ablukada idi. 3 terörist, 3 sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık" dedi.

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#Operasyon#Bakan Soylu#Terörist

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