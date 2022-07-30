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Bakan Soylu: Cudi Dağı, terör bittiği için şenlik içerisinde

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Cudi
Bakan Soylu: Cudi Dağı, terör bittiği için şenlik içerisinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Cudi Festivali'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Cudi Dağı diyor ki ben bugün güzelim çünkü sevdiklerimle beraberim. Nuh'un emanetine sahip çıkan bu güzel insanlara müteşekkirim. Namazımızı kıldık, kurbanımızı kestik biraz sonra aşuremizi yiyeceğiz. Bize bırakılan 3 emanete sahip çıkmış olacağız. Dağlar konuşur mu, çiçekler konuşur mu, konuşur. Hepsinin bir söylediği var. Cudi Dağı konuşuyor, terör bittiği için şenlik içerisinde" dedi.

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İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Cudi Dağı diyor ki ben bugün güzelim, çünkü sevdiklerimle beraberim. Nuh'un emanetine, ecdadımızın emanetine sahip çıkan bu güzel insanlara müteşekkirim. Namazımızı kıldık, kurbanımızı kestik, Allah nasip edecek biraz sonra aşuremizi yiyeceğiz. Bize bırakılan 3 emanete de sahip çıkmış olacağız. Dağlar konuşur mu, ağaçlar konuşur mu, çiçekler konuşur mu, konuşur. Hepsinin bir söylediği var. Cudi Dağı, terör bittiği için şenlik içerisinde. Dağlar insan gibi şenlenir ve hüzünlenir. 

Bugün Hicri yılbaşı. Bugün kutlu bir beldede hep birlikteyiz. Şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız. Çocuklarımızın geleceğe huzurla bakabilmesi için, Uzay bilimi okuyabilmeleri, doktor, asker, polis olabilmeleri için bugün bizi bu kutlu diyarda bir arada olmamızı sağlan Allah'a şükürler olsun.

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Kıymetli Cumhurbaşkanımızın size selamlarını getirdim.

Biz Müslümanız, elhamdülillah. Bu dünya bu kadardır. Biz bir imtihan dünyasındayız. Hiçbir zaman aklımızdan peygamber efendimizin veda hutbesinde söyledikleri çıkmasın. Dilimiz, rengimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir.

Muharrem ayının bize emanetleri budur. Kardeşliğimiz, birliğimiz... Kardeşliğimiz bittiği anda başımıza hangi felaketler geleceği Kerbela'da bize en büyük örnektir. Ne derlerse desinler bundan vazgeçmeyin.

Günlük birtakım kelimelerin esaretinde olmayalım. Kıymetli hemşerilerim, dilinizle, Kürtlüğünüzle gurur duyun, Müslümanlığınızla, bu büyük medeniyetle gurur duyun. 

Kurulan oyunu, tezgahları siz bozdunuz. Huzur yolculuğunuz hayırlı ve uğurlu olsun.

Buradan muradım şudur. Anlattıklarımızın hepsi bizim zenginliğimizdir. Anneler dualarınızı çocuklarınızdan esirgemeyin. Çocuklarınızdan beklediğimiz tek şey var. Kardeşliğin gücünü her yere yansıtmaları. 

Huzuru Şam'a, Tahran'a, Bağdat'a, Yemen'e, Libya'ya, Balkanlara getirmek bizim sorumluluğumuzdur.

Allah bizi geçmişimize, geleceğimize mahcup etmesin.

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