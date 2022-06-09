Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

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İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 TON ESRAR, 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

EREN ABLUKA-15 OPERASYONU BAŞLATILDI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK” narko terör operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.165 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde,

Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;

-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,

-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,

-(989) kg toz esrar,

-(62) kg kubar esrar,

-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.