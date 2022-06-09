Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

#Eren Abluka 15 Operasyonu#Bakan Soylu#Terör
Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da Eren Abluka-15 narko terör operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eren Abluka 15 Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 TON ESRAR, 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

EREN ABLUKA-15 OPERASYONU BAŞLATILDI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK” narko terör operasyonu başlatıldı.

Haberin Devamı

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.165 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Operasyonun ilk gününde,
Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;
-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,
-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,
-(989) kg toz esrar,
-(62) kg kubar esrar,
-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bakan Soylu bu mesajla duyurdu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eren Abluka 15 Operasyonu#Bakan Soylu#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google
5 soruda kira düzenlemesi

5 soruda kira düzenlemesi

#TBMM
Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google
5 soruda kira düzenlemesi

5 soruda kira düzenlemesi

#TBMM
Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık