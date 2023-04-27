Bakan Soylu: Biz yaptıklarımızı anlatacağız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da AK Parti temsilcileriyle bir araya geldi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Soylu, AK Parti’nin 20 yıldır biriktirdiği tecrübelerden bahsederken, konuşmasında 21 yıl önceki heyecanlarını kaybetmeden çalışmaları gerektiğini vurguladı. Soylu, "İşte bu nedenle, burada her birinize söylemek istediğimiz şey, 20 yıldır biriktirdiğimiz tüm tecrübeyi kullanmak. Tüm birikimi ve 21 yıl önceki heyecanımızı hep birlikte sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi. Konuşmasının ardından, Soylu Bağcılar Halk Sarayı’nda AK Parti temsilcileriyle bir araya geldi.



"BAŞIMIZ AĞRIYANA KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"



Bakanı Soylu AK Parti teşkilatının çok çalışması gerektiği belirterek, Başımız ağrıyana kadar çalışmak zorundayız. Kelimeler ağzımızdan dökülmekte zorlanana kadar her birimiz çalışmak zorundayız. Çünkü mesele sadece seçimi kazanmak değildir. Çocuklarımıza hesap vermek zorunda kalmayacağımız, onların karşısında mahzun olmayacağımız hep birlikte bir hali tesis etmektir. Önümüzde iki iş var. Birincisi seçim sürecinde kendimizi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tam manasıyla anlatmaktır. Hepinizin bildiği bir söz vardır. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Arkamızda 21 yıllık icraatımız var. Onların ise Londra bankerlerinden, neyi diyet vererek aldıkları kuru vaatler var. Biz yaptıklarımızı anlatacağız. Biz milletimize şehir hastanesi yapacağız diye söze başlamayacağız. Yaptık diyeceğiz. Yenisini tekrar yapmaya devam edeceğiz diyeceğiz" şeklinde konuştu.



Bağcılar Halk Sarayı’nda partililerle bir araya gelen Soylu, "Buraya gelmemin sebebi şudur. Siz 21 yüzyılın başından itibaren büyük bir devrim gerçekleştirdiniz. Bu ülkede insanların hayal bile edemeyeceklerini, ülkemiz ve Türkiye ile buluşturdunuz. Bu ülkede ötekileştirilmiş ne kadar insan varsa, bu ülkede elinin tersiyle itilen ne kadar insan varsa, bu ülkede medya üzerinden Başbakanlara ve Cumhurbaşkanına ayar verilirken, Amerikan Başkanı ve Amerika’nın bize parmak sallarken, bu ülkede ezberleri bozdunuz. Şimdi Tayyip Erdoğan, AK Partililer ve Cumhur İttifakı bugün bir şey söylüyor. Türkiye önüne 20 yıl koydu, 50 yıl koydu, sonra 70 yıl koydu. Şimdi size inanarak 100 yıllık bir hedef koyuyor" ifadelerini kullandı.