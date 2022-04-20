Bakan Soylu: Bayram gidişine kısıtlama olacak

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TBMM’de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Soylu, basının sorularına özetle şu yanıtları verdi:

BİR TAHRİKİN İÇİNDE

“Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Yaklaşık 2.5 milyon Türkiye’ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye’de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. Bunlardan 330 binini yurtdışına, ülkelerine geri gönderdik. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya geçti. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye’de yabancı düşmanlığını körüklemek ve her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikkâr üslup ortaya koymaktadır.



500 BİNİ DÖNDÜ

Sayın Bahçeli’nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP’nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bu insanlar elbette ki memleketlerine geri dönecekler. 2021 sonu itibarıyla geçici koruma kapsamında gelen 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunun 120 bini karı koca, geri kalanı da çocuk. Bu bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur, müsaade etmeme değerlendirmemiz var. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var.”