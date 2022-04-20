Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu: Bayram gidişine kısıtlama olacak

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Sığınmacı
Bakan Soylu: Bayram gidişine kısıtlama olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacı meselesinin provoke edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

TBMM’de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Soylu, basının sorularına özetle şu yanıtları verdi:

BİR TAHRİKİN İÇİNDE

“Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Yaklaşık 2.5 milyon Türkiye’ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye’de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. Bunlardan 330 binini yurtdışına, ülkelerine geri gönderdik. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya geçti. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye’de yabancı düşmanlığını körüklemek ve her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikkâr üslup ortaya koymaktadır.

500 BİNİ DÖNDÜ

Sayın Bahçeli’nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP’nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bu insanlar elbette ki memleketlerine geri dönecekler. 2021 sonu itibarıyla geçici koruma kapsamında gelen 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunun 120 bini karı koca, geri kalanı da çocuk. Bu bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur, müsaade etmeme değerlendirmemiz var. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Sığınmacı

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları